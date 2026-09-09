हिमाचल में 4 दिन मौसम रहेगा साफ, 3°C तक बढ़ेगा तापमान; 13 सितंबर से बारिश के आसार

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में अगले चार दिनों तक मानसून कमजोर रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, आज और कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहेगा और कई क्षेत्रों में धूप खिली रहेगी. हालांकि, निचले और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है.
अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है. वहीं, 11 और 12 सितंबर को भी मानसून के कमजोर रहने की संभावना जताई गई है.
2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान
मौसम साफ रहने के साथ अगले चार दिनों में हिमाचल के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है. खासकर मैदानी इलाकों में गर्मी का असर बढ़ने की संभावना है. प्रदेश के कई शहरों में तापमान पहले ही सामान्य से ऊपर चल रहा है और 9 शहरों का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है.
केलांग में सामान्य से 6.3 डिग्री ज्यादा तापमान
प्रदेश में सबसे अधिक तापमान सामान्य से ज्यादा केलांग में दर्ज किया गया. यहां पारा 25.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 6.3 डिग्री अधिक है.
इसके अलावा मंडी में तापमान 32.8 डिग्री, भुंतर में 32.8 डिग्री, कल्पा में 23.8 डिग्री और मनाली में 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इन सभी स्थानों पर तापमान सामान्य से ऊपर रहा.
13 सितंबर से फिर बदलेगा मौसम
मौसम विभाग ने 13 सितंबर से हिमाचल में दोबारा बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान जताया है. वहीं, 14 सितंबर को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है. ऐसे में चार दिनों तक राहत के बाद एक बार फिर मानसून सक्रिय हो सकता है.
मानसून सीजन में 10 फीसदी कम बारिश
हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन अब तक सामान्य से 10 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है. कई जिलों में बारिश की कमी बनी हुई है.
चंबा में 4% कम
हमीरपुर में 32% कम
कांगड़ा में 5% कम
लाहौल-स्पीति में 61% कम
मंडी में 17% कम
सोलन में 13% कम
ऊना में 3% कम
वहीं कुछ जिलों में सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है. बिलासपुर में 9%, किन्नौर में 3%, कुल्लू में 9% और शिमला में 13% अधिक बारिश हुई है.
कुल मिलाकर, अगले चार दिन हिमाचल में मौसम अपेक्षाकृत साफ रहने से लोगों को बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन तापमान बढ़ने से मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का असर बढ़ सकता है. 13 सितंबर के बाद फिर मौसम करवट लेने के आसार हैं.