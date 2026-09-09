हिमाचल में 4 दिन मौसम रहेगा साफ, 3°C तक बढ़ेगा तापमान; 13 सितंबर से बारिश के आसार

2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान

मौसम साफ रहने के साथ अगले चार दिनों में हिमाचल के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है. खासकर मैदानी इलाकों में गर्मी का असर बढ़ने की संभावना है. प्रदेश के कई शहरों में तापमान पहले ही सामान्य से ऊपर चल रहा है और 9 शहरों का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है.