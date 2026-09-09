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हिमाचल में 4 दिन मौसम रहेगा साफ, 3°C तक बढ़ेगा तापमान; 13 सितंबर से बारिश के आसार

Himachal Weather Update: हिमाचल में अगले 4 दिन मौसम साफ रहेगा और तापमान 3°C तक बढ़ सकता है. 13 सितंबर से बारिश के आसार, मानसून में 10% कम बारिश.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 09, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 11:42 AM IST
हिमाचल में 4 दिन मौसम रहेगा साफ, 3°C तक बढ़ेगा तापमान; 13 सितंबर से बारिश के आसार

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