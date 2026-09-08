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शिमला-किन्नौर NH-5 चार घंटे बाद बहाल, अगले 5 दिन मौसम रहेगा साफ

Himachal Weather Update: शिमला-किन्नौर NH-5 चार घंटे बाद बहाल हो गया. अगले 5 दिन मौसम साफ रहेगा और तापमान 3°C तक बढ़ सकता है. जानें मानसून की विदाई कब होगी.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 08, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 11:37 AM IST
शिमला-किन्नौर NH-5 चार घंटे बाद बहाल, अगले 5 दिन मौसम रहेगा साफ

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