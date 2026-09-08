शिमला-किन्नौर NH-5 चार घंटे बाद बहाल, अगले 5 दिन मौसम रहेगा साफ

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून अब कमजोर पड़ता नजर आ रहा है. राजधानी शिमला को किन्नौर से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे-5 सोमवार सुबह भूस्खलन और देवदार के तीन बड़े पेड़ गिरने के कारण करीब चार घंटे तक बंद रहा. ठियोग के जनोगघाट में सुबह करीब 5 बजे मार्ग अवरुद्ध हुआ, जिसके चलते सुबह के समय हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. बाद में प्रशासन और संबंधित विभाग की टीमों ने मलबा और पेड़ हटाकर हाईवे को यातायात के लिए बहाल कर दिया.
वहीं, सोमवार रात प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश दर्ज की गई. सिरमौर के पच्छाद में सबसे ज्यादा 48.2 मिलीमीटर, मंडी के मारुति देवी में 46 मिलीमीटर और शिमला में 3.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई. मंगलवार को शिमला समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहा, हालांकि कुछ स्थानों पर हल्के बादल छाए रहे.
12 सितंबर तक बारिश का कोई अलर्ट नहीं
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले पांच दिनों तक हिमाचल में मानसून कमजोर रहने की संभावना है. 12 सितंबर तक किसी भी जिले के लिए बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है. इस दौरान अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रहेगी, जबकि कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
मौसम साफ रहने के कारण प्रदेश के मैदानी इलाकों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इससे दिन के समय उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है.
मानसून की विदाई में अभी 2-3 सप्ताह
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार के मुताबिक प्रदेश से मानसून की पूरी तरह विदाई होने में अभी दो से तीन सप्ताह का समय लग सकता है. हिमाचल में मानसून की सामान्य विदाई की तारीख 25 सितंबर मानी जाती है.
उन्होंने कहा कि फिलहाल मानसून कमजोर जरूर है, लेकिन इसके पूरी तरह खत्म होने के संकेत नहीं हैं. 13 सितंबर के बाद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में एक बार फिर हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है.
सामान्य से 9 फीसदी कम बारिश
हिमाचल में इस मानसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से 9 फीसदी कम बारिश हुई है. 1 जून से 7 सितंबर के बीच प्रदेश में सामान्य तौर पर 648 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि इस बार 588 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है.
जिलावार स्थिति में शिमला, कुल्लू और सिरमौर में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश हुई है. वहीं बाकी जिलों में बारिश सामान्य से कम रही. लाहौल-स्पीति और हमीरपुर में बारिश की कमी अपेक्षाकृत ज्यादा दर्ज की गई है.
मानसून में 1,423 करोड़ रुपये का नुकसान
इस मानसून सीजन में बारिश, बाढ़, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण हिमाचल में अब तक करीब 1,423 करोड़ रुपये की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है.
आपदा के कारण 123 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 490 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा सड़क, पुल, पेयजल योजनाओं और अन्य बुनियादी ढांचे को भी भारी क्षति हुई है.
मानसून में 283 लोगों की मौत
प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान विभिन्न हादसों और प्राकृतिक आपदाओं में अब तक 283 लोगों की जान जा चुकी है. इनमें सबसे ज्यादा 169 मौतें सड़क हादसों में हुई हैं. इसके अलावा भूस्खलन से 18, फ्लैश फ्लड में एक और पानी में डूबने से 15 लोगों की मौत हुई है. अन्य दुर्घटनाओं और प्राकृतिक कारणों से भी कई लोगों की जान गई है.