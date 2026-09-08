शिमला-किन्नौर NH-5 चार घंटे बाद बहाल, अगले 5 दिन मौसम रहेगा साफ

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून अब कमजोर पड़ता नजर आ रहा है. राजधानी शिमला को किन्नौर से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे-5 सोमवार सुबह भूस्खलन और देवदार के तीन बड़े पेड़ गिरने के कारण करीब चार घंटे तक बंद रहा. ठियोग के जनोगघाट में सुबह करीब 5 बजे मार्ग अवरुद्ध हुआ, जिसके चलते सुबह के समय हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. बाद में प्रशासन और संबंधित विभाग की टीमों ने मलबा और पेड़ हटाकर हाईवे को यातायात के लिए बहाल कर दिया.