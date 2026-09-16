/अगले 48 घंटे हिमाचल में बरसेंगे बादल, 18 सितंबर से कमजोर होगा मानसून; जानें आगे कैसा रहेगा मौसम

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून की गतिविधियां अगले दो दिनों तक बनी रहने की संभावना है. राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बुधवार सुबह हल्की धूप देखने को मिली, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है. इसके बाद 18 सितंबर से मानसून कमजोर पड़ने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार, 18 सितंबर के बाद 21 सितंबर तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ रहने या आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है. मौसम के साफ होने के साथ तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने का अनुमान है.
एक सप्ताह में सामान्य से 31% कम बारिश
हिमाचल में पिछले एक सप्ताह के दौरान बारिश सामान्य से काफी कम रही है. इस अवधि में प्रदेश में सामान्य के मुकाबले करीब 31 प्रतिशत कम वर्षा रिकॉर्ड की गई. मौसम विभाग ने अगले सप्ताह भी राज्य में सामान्य से कम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है.
अगर पूरे मानसून सीजन की बात करें तो 1 जून से 15 सितंबर तक हिमाचल में सामान्य से 11 प्रतिशत कम बारिश हुई है. IMD के आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में प्रदेश में सामान्य बारिश 689.6 मिलीमीटर मानी जाती है, जबकि इस बार अब तक 615.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है.
18 सितंबर के बाद कम होगी मानसून की सक्रियता
मौसम विभाग के मुताबिक 18 सितंबर से मानसून की सक्रियता में और कमी आने की संभावना है. इसके बाद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत साफ रह सकता है. हालांकि, बीच-बीच में बादल छाने और कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना बनी रह सकती है.
मौसम साफ होने के बाद तापमान बढ़ने का सिलसिला शुरू हो सकता है. विभाग ने अगले कुछ दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी का अनुमान जताया है.
अभी मानसून की वापसी के संकेत नहीं
हालांकि 18 सितंबर से मानसून कमजोर पड़ने की संभावना है, लेकिन हिमाचल प्रदेश से इसकी वापसी के फिलहाल कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं. मौसम विभाग के अनुसार राज्य से मानसून की सामान्य वापसी की तारीख करीब 25 सितंबर मानी जाती है. ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम विभाग मानसून की गतिविधियों और इसकी वापसी की स्थिति पर नजर बनाए रखेगा.
फिलहाल अगले 48 घंटे हिमाचल के लिए बारिश वाले रह सकते हैं, जबकि इसके बाद मौसम के अपेक्षाकृत शुष्क होने की संभावना है.