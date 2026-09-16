/अगले 48 घंटे हिमाचल में बरसेंगे बादल, 18 सितंबर से कमजोर होगा मानसून; जानें आगे कैसा रहेगा मौसम

अभी मानसून की वापसी के संकेत नहीं

हालांकि 18 सितंबर से मानसून कमजोर पड़ने की संभावना है, लेकिन हिमाचल प्रदेश से इसकी वापसी के फिलहाल कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं. मौसम विभाग के अनुसार राज्य से मानसून की सामान्य वापसी की तारीख करीब 25 सितंबर मानी जाती है. ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम विभाग मानसून की गतिविधियों और इसकी वापसी की स्थिति पर नजर बनाए रखेगा.