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अगले 48 घंटे हिमाचल में बरसेंगे बादल, 18 सितंबर से कमजोर होगा मानसून; जानें आगे कैसा रहेगा मौसम

Himachal Weather Update: हिमाचल में अगले 48 घंटे हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. 18 सितंबर से मानसून कमजोर होगा और 21 सितंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 16, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 11:38 AM IST
अगले 48 घंटे हिमाचल में बरसेंगे बादल, 18 सितंबर से कमजोर होगा मानसून; जानें आगे कैसा रहेगा मौसम

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