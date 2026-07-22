6 जिलों में फ्लैश फ्लड अलर्ट, स्कूल बंद; जानें अगले 24 घंटे कितने खतरनाक

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में बुधवार तड़के से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है. राजधानी शिमला के ओल्ड बैरियर क्षेत्र में तेज बारिश के बीच एक पेड़ मकान की छत पर गिर गया. राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. शिमला में 66.5 मिमी और कुफरी में 74.2 मिमी बारिश दर्ज की गई.