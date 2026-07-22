6 जिलों में फ्लैश फ्लड अलर्ट, स्कूल बंद; जानें अगले 24 घंटे कितने खतरनाक

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में बुधवार तड़के से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है. राजधानी शिमला के ओल्ड बैरियर क्षेत्र में तेज बारिश के बीच एक पेड़ मकान की छत पर गिर गया. राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. शिमला में 66.5 मिमी और कुफरी में 74.2 मिमी बारिश दर्ज की गई.
6 जिलों में फ्लैश फ्लड और जलभराव का खतरा
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले 24 घंटों के लिए चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, कुल्लू और सिरमौर जिलों में फ्लैश फ्लड और जलभराव की चेतावनी जारी की है. प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है.
आनी, बंजार और निरमंड के स्कूलों में छुट्टी
कुल्लू जिले में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने आनी, बंजार और निरमंड उपमंडल के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में 22 जुलाई को अवकाश घोषित किया है, ताकि विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
कांगड़ा और मंडी में ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार आज कांगड़ा और मंडी जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं चंबा, कुल्लू, शिमला, सोलन और सिरमौर के लिए येलो अलर्ट लागू है. अन्य जिलों में फिलहाल किसी विशेष चेतावनी की घोषणा नहीं की गई है.
27 जुलाई तक बारिश होगी कमजोर
आईएमडी के मुताबिक, गुरुवार से वेस्टर्न डिस्टरबेंस कमजोर पड़ने लगेगा. इसके बाद 27 जुलाई तक प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ही हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि अधिकांश हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत साफ रहने का अनुमान है.
मानसून में अब तक सामान्य से 14% कम बारिश
प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से 14 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है. 1 जून से 21 जुलाई के बीच सामान्य बारिश 266.4 मिमी होती है, जबकि इस वर्ष केवल 230.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है.
जिला स्तर पर बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, सिरमौर, ऊना, चंबा, कांगड़ा और लाहौल-स्पीति में भी सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है.
बारिश से तापमान में आई गिरावट
लगातार बारिश के कारण प्रदेशभर में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है. चंबा का अधिकतम तापमान सामान्य से 11.1 डिग्री नीचे आकर 22.9°C रहा. वहीं कांगड़ा में तापमान 25.9°C और भुंतर में 25.4°C दर्ज किया गया, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली.