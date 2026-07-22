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6 जिलों में फ्लैश फ्लड अलर्ट, स्कूल बंद; जानें अगले 24 घंटे कितने खतरनाक

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बीच शिमला में मकान पर पेड़ गिरा. IMD ने 6 जिलों में फ्लैश फ्लड और जलभराव का अलर्ट जारी किया है. कांगड़ा और मंडी में ऑरेंज अलर्ट, जबकि आनी, बंजार और निरमंड के स्कूल बंद कर दिए गए हैं.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 22, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:02 PM IST
6 जिलों में फ्लैश फ्लड अलर्ट, स्कूल बंद; जानें अगले 24 घंटे कितने खतरनाक
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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