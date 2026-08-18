Himachal Weather: 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 4 में Orange Alert; 23 अगस्त से बदलेगा मौसम का मिजाज

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इनमें 4 जिलों में ऑरेंज और 6 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है. लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों, खड्डों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है.
4 जिलों में ऑरेंज, 6 में यलो अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है. वहीं ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन और शिमला में यलो अलर्ट जारी किया गया है.
किन्नौर और लाहौल-स्पीति में फिलहाल बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.
मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है. साथ ही नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों के अलावा लैंडस्लाइड संभावित इलाकों में जाने से भी बचने को कहा गया है.
22 अगस्त तक बारिश, 23 से कमजोर होगा मानसून
IMD के मुताबिक प्रदेश में 22 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रह सकता है. इस दौरान कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. हालांकि 23 अगस्त से मानसून के कमजोर पड़ने के आसार हैं, जिससे बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है.
सामान्य से 10 फीसदी कम बारिश
हिमाचल में इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 10 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है. IMD के आंकड़ों के अनुसार, 1 जून से 17 अगस्त के बीच प्रदेश में सामान्य बारिश 519.5 मिमी रहती है, जबकि इस बार अब तक 469.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई है.
मानसून में 994 करोड़ की संपत्ति तबाह
प्रदेश में मानसून के दौरान भारी बारिश, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक घटनाओं से अब तक करीब 994 करोड़ रुपये की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है. इसमें सबसे बड़ा नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है. PWD की करीब 744 करोड़ रुपये की संपत्ति प्रभावित हुई है.
वहीं, मानसून सीजन में अब तक प्रदेश में 196 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें 116 मौतें सड़क हादसों के कारण हुई हैं.