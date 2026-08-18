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Himachal Weather: 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 4 में Orange Alert; 23 अगस्त से बदलेगा मौसम का मिजाज

Himachal Weather Update: हिमाचल के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है. 4 जिलों में ऑरेंज और 6 में यलो अलर्ट है. 23 अगस्त से मानसून कमजोर पड़ने के आसार हैं.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 18, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:08 AM IST
Himachal Weather: 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 4 में Orange Alert; 23 अगस्त से बदलेगा मौसम का मिजाज

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