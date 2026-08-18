Himachal Weather: 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 4 में Orange Alert; 23 अगस्त से बदलेगा मौसम का मिजाज

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इनमें 4 जिलों में ऑरेंज और 6 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है. लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों, खड्डों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है.