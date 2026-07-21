/Himachal Weather: हिमाचल में बारिश का कहर! 9 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट, चंबा-ठियोग के स्कूल बंद

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. सोमवार रात से राज्य के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है. मूसलाधार बारिश को देखते हुए चंबा जिला और ठियोग उपमंडल में सभी शिक्षण संस्थानों में मंगलवार को अवकाश घोषित कर दिया गया है. वहीं मंडी, कांगड़ा और सिरमौर के कई स्कूल पहले से ही बंद हैं.