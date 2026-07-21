/Himachal Weather: हिमाचल में बारिश का कहर! 9 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट, चंबा-ठियोग के स्कूल बंद

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Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बीच 9 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी. चंबा और ठियोग के स्कूल बंद, कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट, 25 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना.
Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. सोमवार रात से राज्य के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है. मूसलाधार बारिश को देखते हुए चंबा जिला और ठियोग उपमंडल में सभी शिक्षण संस्थानों में मंगलवार को अवकाश घोषित कर दिया गया है. वहीं मंडी, कांगड़ा और सिरमौर के कई स्कूल पहले से ही बंद हैं.
सबसे अधिक वर्षा पालमपुर में 136.4 मिमी दर्ज की गई. इसके अलावा सिरमौर के ददाहू में 105.6 मिमी, पांवटा साहिब में 79.8 मिमी और धर्मशाला में 75.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई.
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंगलवार सुबह 8 बजे तक चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर के कुछ क्षेत्रों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, शिमला, सोलन, लाहौल-स्पीति और किन्नौर सहित 9 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी है.
मौसम विभाग के अनुसार, लगातार बारिश के कारण भूस्खलन, जलभराव और नदियों-नालों के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी का खतरा बना हुआ है. लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की अपील की गई है.
22 जुलाई को भी रहेगा बारिश का दौर
22 जुलाई को ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं बिलासपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन और शिमला में भी मध्यम से तेज बारिश होने का अनुमान है.
23 जुलाई से पश्चिमी विक्षोभ कुछ कमजोर पड़ सकता है, लेकिन हमीरपुर, शिमला, कांगड़ा और मंडी सहित कई जिलों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।
24 और 25 जुलाई तक खराब रहेगा मौसम
24 जुलाई को हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि 25 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम खराब बना रहेगा।
बारिश से तापमान में आई गिरावट
पिछले दो दिनों की बारिश के बाद प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है. कई शहरों का अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है. चंबा का अधिकतम तापमान सामान्य से 5.6 डिग्री कम होकर 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
मानसून सीजन में अब भी सामान्य से कम बारिश
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 1 जून से 20 जुलाई तक प्रदेश में सामान्य से 18 प्रतिशत कम बारिश हुई है. इस अवधि में जहां सामान्य वर्षा 256.8 मिमी होनी चाहिए थी, वहीं इस बार केवल 210 मिमी बारिश दर्ज की गई है.
जिलावार आंकड़ों में बिलासपुर में 29%, हमीरपुर में 41%, कांगड़ा में 24%, लाहौल-स्पीति में 53%, मंडी में 33% और सिरमौर में 18% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है.