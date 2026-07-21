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Himachal Weather: हिमाचल में बारिश का कहर! 9 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट, चंबा-ठियोग के स्कूल बंद

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बीच 9 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी. चंबा और ठियोग के स्कूल बंद, कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट, 25 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 21, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:10 PM IST
Himachal Weather: हिमाचल में बारिश का कहर! 9 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट, चंबा-ठियोग के स्कूल बंद
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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