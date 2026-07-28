/Himachal Weather: 2 अगस्त तक नहीं थमेगी बारिश! 5 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट, फ्लैश फ्लड का बड़ा खतरा

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ चुका है. मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 अगस्त तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. मंगलवार को बिलासपुर और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट, जबकि मंडी, शिमला और सोलन में येलो अलर्ट जारी किया गया है. लगातार बारिश के बीच लोगों से नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की गई है.
पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हुई. मंगलवार को शिमला, सोलन, कुल्लू, ऊना, चंबा, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है. वहीं, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में भी हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं.
फ्लैश फ्लड का खतरा, यात्रा में बरतें सावधानी
मौसम विभाग ने शिमला, सिरमौर और सोलन के कुछ क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड की आशंका जताई है. लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. विशेष रूप से मंडी-कुल्लू, औट-लुहरी और भुंतर-मणिकर्ण मार्ग पर यात्रा करने वालों को सड़क और मौसम की ताजा स्थिति की जानकारी लेकर ही सफर करने की सलाह दी गई है.
31 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट, 2 अगस्त तक जारी रहेगा बारिश का दौर
मौसम विभाग के अनुसार 29 से 31 जुलाई के बीच भी प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, 1 और 2 अगस्त को भी कई स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं. इस दौरान किन्नौर और लाहौल-स्पीति में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. निचले और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गरज-चमक, तेज हवाओं और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है.