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Himachal Weather: 2 अगस्त तक नहीं थमेगी बारिश! 5 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट, फ्लैश फ्लड का बड़ा खतरा

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में 2 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी. बिलासपुर और सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट, शिमला, मंडी और सोलन में येलो अलर्ट. फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और तेज हवाओं की चेतावनी.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 28, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:48 AM IST
Himachal Weather: 2 अगस्त तक नहीं थमेगी बारिश! 5 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट, फ्लैश फ्लड का बड़ा खतरा

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