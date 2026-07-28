/Himachal Weather: 2 अगस्त तक नहीं थमेगी बारिश! 5 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट, फ्लैश फ्लड का बड़ा खतरा

31 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट, 2 अगस्त तक जारी रहेगा बारिश का दौर

मौसम विभाग के अनुसार 29 से 31 जुलाई के बीच भी प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, 1 और 2 अगस्त को भी कई स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं. इस दौरान किन्नौर और लाहौल-स्पीति में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. निचले और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गरज-चमक, तेज हवाओं और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है.