/हिमाचल में 14 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का खतरा! 6 जिलों में येलो अलर्ट, भूस्खलन-फ्लैश फ्लड की चेतावनी

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है. पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण प्रदेश के कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है. भूस्खलन, सड़कें बंद होने और जलभराव जैसी घटनाओं के बीच मौसम विभाग ने रविवार के लिए छह जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग का अनुमान है कि 14 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.
इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चंबा, कुल्लू, शिमला, सोलन, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, हालांकि इन जिलों के लिए कोई विशेष अलर्ट जारी नहीं किया गया है.
14 जुलाई तक जारी रहेगा बारिश का दौर
मौसम विभाग के मुताबिक 14 जुलाई तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इसके बाद 15 से 17 जुलाई के बीच भी अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. इस दौरान कई स्थानों पर गरज-चमक, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका है. किन्नौर और लाहौल-स्पीति में भी तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है.
कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज
पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई. सबसे अधिक नाहन में 16 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा सोलन में 8 सेंटीमीटर, पच्छाद, नगरोटा सूरियां और गुलेर में 6-6 सेंटीमीटर, जबकि कुफरी, सैंज, संगड़ाह और धौलाकुआं सहित कई क्षेत्रों में 5 सेंटीमीटर तक वर्षा दर्ज की गई.
तापमान में बदलाव के संकेत
बारिश के बावजूद प्रदेश के अधिकतम तापमान में आने वाले चार से पांच दिनों के दौरान 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है. सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में 11.4 डिग्री सेल्सियस और सबसे अधिक अधिकतम तापमान नेरी में 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
लोगों से सतर्क रहने की अपील
मौसम विभाग ने लोगों से नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने तथा प्रशासन की ओर से जारी मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की अपील की है. लगातार बारिश के चलते संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है.