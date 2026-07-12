/हिमाचल में 14 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का खतरा! 6 जिलों में येलो अलर्ट, भूस्खलन-फ्लैश फ्लड की चेतावनी

14 जुलाई तक जारी रहेगा बारिश का दौर

मौसम विभाग के मुताबिक 14 जुलाई तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इसके बाद 15 से 17 जुलाई के बीच भी अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. इस दौरान कई स्थानों पर गरज-चमक, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका है. किन्नौर और लाहौल-स्पीति में भी तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है.