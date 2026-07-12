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हिमाचल में 14 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का खतरा! 6 जिलों में येलो अलर्ट, भूस्खलन-फ्लैश फ्लड की चेतावनी

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में 14 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी. ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में येलो अलर्ट, भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और तेज हवाओं का खतरा बढ़ा.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 12, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:53 AM IST
हिमाचल में 14 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का खतरा! 6 जिलों में येलो अलर्ट, भूस्खलन-फ्लैश फ्लड की चेतावनी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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