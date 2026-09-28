रोहड़ू में सड़क पर गिरा पहाड़, रास्ता बंद; 8 जिलों में बारिश का अलर्ट, ठंड बढ़ी

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में बीते दो दिनों से जारी बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बीच कई इलाकों में मौसम का असर देखने को मिल रहा है. शिमला जिले के रोहड़ू क्षेत्र में पहाड़ का एक हिस्सा सड़क पर गिरने का वीडियो सामने आया है. छोहारा ब्लॉक में जंगलिख पुल के पास हुए इस भूस्खलन के कारण गांव का रास्ता कुछ समय के लिए बंद हो गया. साथ ही सुंदरू खड्ड में पानी का बहाव भी प्रभावित हुआ.
किन्नौर और लाहौल-स्पीति में बारिश-बर्फबारी का यलो अलर्ट
मौसम विभाग ने किन्नौर और लाहौल-स्पीति में बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है. इन दोनों जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा सोलन, शिमला और बिलासपुर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.
मंडी, कुल्लू और शिमला के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खराब होने पर बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है. पिछले 24 घंटे के दौरान किन्नौर और लाहौल-स्पीति की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी भी दर्ज की गई है.
बारिश के बाद तापमान में बड़ी गिरावट
लगातार बारिश और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण प्रदेश के तापमान में गिरावट आई है. हिमाचल का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है. पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह, शाम और रात के समय ठंड का असर बढ़ गया है.
किन्नौर के कल्पा में अधिकतम तापमान सामान्य से 12.1 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरकर 8.2 डिग्री दर्ज किया गया. नाहन में अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 5.5 डिग्री कम है. चंबा में 27.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.8 डिग्री नीचे है.
न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है. कल्पा में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री और ताबो में 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, शिमला का न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री कम होकर 12.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया.
29 सितंबर से कमजोर पड़ेगा पश्चिमी विक्षोभ
मौसम विभाग के अनुसार 29 सितंबर से पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा. इसके चलते मंगलवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. 30 सितंबर को मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है, जबकि अन्य इलाकों में मौसम साफ रहने का अनुमान है.
एक से 3 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम के मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना जताई गई है. मौसम साफ होने के साथ तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल में मानसून अभी सक्रिय है और इस सप्ताह इसके विदा होने की संभावना है.
मानसून सीजन में अब तक 13 फीसदी कम बारिश
हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 13 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है. 1 जून से 27 सितंबर तक प्रदेश में सामान्य बारिश 731.2 मिलीमीटर होती है, जबकि इस बार 634.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है.