रोहड़ू में सड़क पर गिरा पहाड़, रास्ता बंद; 8 जिलों में बारिश का अलर्ट, ठंड बढ़ी

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में बीते दो दिनों से जारी बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बीच कई इलाकों में मौसम का असर देखने को मिल रहा है. शिमला जिले के रोहड़ू क्षेत्र में पहाड़ का एक हिस्सा सड़क पर गिरने का वीडियो सामने आया है. छोहारा ब्लॉक में जंगलिख पुल के पास हुए इस भूस्खलन के कारण गांव का रास्ता कुछ समय के लिए बंद हो गया. साथ ही सुंदरू खड्ड में पानी का बहाव भी प्रभावित हुआ.