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रोहड़ू में सड़क पर गिरा पहाड़, रास्ता बंद; 8 जिलों में बारिश का अलर्ट, ठंड बढ़ी

Himachal Weather Update: रोहड़ू में पहाड़ गिरने से गांव का रास्ता बंद हो गया. 8 जिलों में बारिश का अलर्ट है. कल्पा का तापमान सामान्य से 12.1 डिग्री नीचे पहुंचा.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 28, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 12:07 PM IST
रोहड़ू में सड़क पर गिरा पहाड़, रास्ता बंद; 8 जिलों में बारिश का अलर्ट, ठंड बढ़ी

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