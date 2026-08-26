हिमाचल में मानसून पर लगा ब्रेक! 72 घंटे खिलेगी धूप, 29 से 31 अगस्त को फिर बारिश के आसार

सामान्य से 8 फीसदी कम बारिश

हिमाचल में इस मानसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से करीब 8 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है. मानसून के कमजोर पड़ने के साथ प्रदेश के कई इलाकों में तापमान बढ़ने लगा है. मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना जताई है. इससे खासकर मैदानी और निचले इलाकों में गर्मी का असर बढ़ सकता है.