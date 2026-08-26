हिमाचल में मानसून पर लगा ब्रेक! 72 घंटे खिलेगी धूप, 29 से 31 अगस्त को फिर बारिश के आसार

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ गई हैं. प्रदेश के ऊपर फिलहाल मानसून ट्रफ सक्रिय नहीं है और न ही किसी वेस्टर्न डिस्टरबेंस का प्रभाव देखने को मिल रहा है. इसके चलते अगले 72 घंटे राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना कम है. मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, जबकि कुछ जगहों पर हल्के बादल छाए रह सकते हैं.
हिमाचल से दूर हुई मानसून ट्रफ
मौसम विभाग के अनुसार इन दिनों मानसून ट्रफ जम्मू, देहरादून और वाराणसी से होते हुए झारखंड के ऊपर बने कम दबाव वाले क्षेत्र तक फैली हुई है. ऐसे में हिमाचल में बारिश के लिए मौसम अनुकूल नहीं बन पा रहा है. प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां छिटपुट रहने का अनुमान है.
मानसून ट्रफ कम वायुदाब की एक लंबी काल्पनिक पट्टी होती है, जो मानसूनी हवाओं और बारिश की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. जब यह किसी क्षेत्र के करीब सक्रिय होती है, तो वहां बारिश की संभावना बढ़ जाती है.
सामान्य से 8 फीसदी कम बारिश
हिमाचल में इस मानसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से करीब 8 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है. मानसून के कमजोर पड़ने के साथ प्रदेश के कई इलाकों में तापमान बढ़ने लगा है. मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना जताई है. इससे खासकर मैदानी और निचले इलाकों में गर्मी का असर बढ़ सकता है.
कांगड़ा में सामान्य से 5.3 डिग्री ज्यादा पारा
प्रदेश के कई शहरों में तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच गया है. कांगड़ा में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 5.3 डिग्री अधिक है. इसके अलावा कई अन्य शहरों में भी तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री ऊपर चल रहा है.
आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होने से प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में गर्मी और उमस का असर महसूस किया जा सकता है.
29 से 31 अगस्त के बीच बारिश के आसार
अगले 72 घंटे भले ही मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है, लेकिन 29 से 31 अगस्त के बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम करवट ले सकता है. इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बूंदाबांदी होने की संभावना है.
फिलहाल हिमाचल में मानसून की रफ्तार धीमी है और अगले तीन दिनों तक धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.