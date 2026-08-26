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हिमाचल में मानसून पर लगा ब्रेक! 72 घंटे खिलेगी धूप, 29 से 31 अगस्त को फिर बारिश के आसार

Himachal Weather Update: हिमाचल में मानसून कमजोर पड़ गया है. अगले 72 घंटे मौसम साफ रहेगा और तापमान 3°C तक बढ़ सकता है. 29 से 31 अगस्त के बीच कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 26, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 12:11 PM IST
हिमाचल में मानसून पर लगा ब्रेक! 72 घंटे खिलेगी धूप, 29 से 31 अगस्त को फिर बारिश के आसार

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