हिमाचल में कमजोर पड़ा मानसून, अगले 6 दिन राहत; तापमान में 3°C तक बढ़ोतरी के आसार

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है. शिमला, मनाली समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सोमवार सुबह मौसम साफ रहा, जबकि कुछ क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहे. मौसम विभाग के अनुसार, अगले छह दिनों के दौरान प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है. 12 सितंबर तक किसी भी जिले के लिए बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है.
धूप खिलने से बढ़ेगा तापमान
मौसम विभाग के मुताबिक अगले पांच से छह दिनों में प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में धूप खिली रहने की संभावना है. इसके चलते अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है. प्रदेश के कई शहरों में अधिकतम तापमान पहले ही सामान्य से ऊपर बना हुआ है.
मैदानी क्षेत्रों में तापमान बढ़ने के साथ दिन के समय उमस भरी गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है. वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम फिलहाल सुहावना बना रहने की संभावना है.
सामान्य से 9 फीसदी कम बारिश
इस मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में अब तक सामान्य से 9 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है. राज्य के आठ जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है, जबकि चार जिलों में सामान्य से अधिक बादल बरसे हैं.
बारिश-बाढ़ और लैंडस्लाइड से 1,242 करोड़ का नुकसान
मानसून के दौरान भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने प्रदेश में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है. अब तक सरकारी और निजी संपत्ति को करीब 1,242 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है. इनमें सबसे अधिक नुकसान लोक निर्माण विभाग (PWD) को हुआ है, जिसकी करीब 951 करोड़ रुपये की संपत्ति प्रभावित हुई है.
122 मकान पूरी तरह तबाह
बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश में अब तक 122 मकान पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं, जबकि 494 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा 17 दुकानें, 6 लेबर शेड और 460 गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं.
मानसून सीजन में 274 लोगों की मौत
1 जून से 6 सितंबर तक चले मानसून सीजन में प्रदेश में विभिन्न हादसों में 274 लोगों की जान जा चुकी है. इनमें सबसे अधिक 164 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुईं. वहीं, लैंडस्लाइड में 18, फ्लैश फ्लड में एक और पानी में डूबने से 13 लोगों की मौत हुई है. अन्य कारणों से भी कई लोगों की जान गई है.
कुल मिलाकर, आने वाले दिनों में हिमाचल में भारी बारिश से राहत मिलने के आसार हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में बढ़ता तापमान और उमस लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है.