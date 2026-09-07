हिमाचल में कमजोर पड़ा मानसून, अगले 6 दिन राहत; तापमान में 3°C तक बढ़ोतरी के आसार

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है. शिमला, मनाली समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सोमवार सुबह मौसम साफ रहा, जबकि कुछ क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहे. मौसम विभाग के अनुसार, अगले छह दिनों के दौरान प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है. 12 सितंबर तक किसी भी जिले के लिए बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है.