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हिमाचल में कमजोर पड़ा मानसून, अगले 6 दिन राहत; तापमान में 3°C तक बढ़ोतरी के आसार

Himachal Weather Update: हिमाचल में मानसून कमजोर पड़ गया है. अगले 6 दिन ज्यादातर क्षेत्रों में धूप रहेगी और तापमान 3°C तक बढ़ सकता है. जानें IMD का ताजा अपडेट.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 07, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:53 AM IST
हिमाचल में कमजोर पड़ा मानसून, अगले 6 दिन राहत; तापमान में 3°C तक बढ़ोतरी के आसार

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