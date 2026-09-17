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8 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, शिमला में 30 मीटर से नीचे विजिबिलिटी; कल से कमजोर होगा मानसून

Himachal Weather Update: हिमाचल के 8 जिलों में तेज बारिश और आंधी-तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी है. शिमला में विजिबिलिटी 30 मीटर से नीचे पहुंची, कल से मानसून कमजोर होगा.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 17, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 10:50 AM IST
8 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, शिमला में 30 मीटर से नीचे विजिबिलिटी; कल से कमजोर होगा मानसून

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