/8 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, शिमला में 30 मीटर से नीचे विजिबिलिटी; कल से कमजोर होगा मानसून

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून की गतिविधियां अब कमजोर पड़ने लगी हैं, लेकिन आज राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है. राजधानी शिमला समेत अधिकांश क्षेत्रों में सुबह से ही मौसम खराब बना हुआ है. मौसम विभाग ने प्रदेश के आठ जिलों में दोपहर तक तेज बारिश, आंधी और तूफान की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मंडी, शिमला और सिरमौर में दोपहर 12 बजे तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान एक-दो जगहों पर तेज बारिश के साथ आंधी-तूफान की भी आशंका जताई गई है.
शिमला में छाया अंधेरा, विजिबिलिटी 30 मीटर से नीचे
बारिश और घने बादलों के कारण बुधवार सुबह राजधानी शिमला में दिन के समय ही अंधेरा जैसा माहौल नजर आया. खराब मौसम का असर विजिबिलिटी पर भी पड़ा और यह 30 मीटर से नीचे पहुंच गई. शिमला के अलावा मनाली, कांगड़ा, सोलन, भरमौर और आसपास के कई इलाकों में भी बारिश दर्ज की जा रही है.
बारिश के बावजूद प्रदेश में मानसून की सक्रियता पिछले करीब एक सप्ताह से कमजोर बनी हुई है. इस अवधि में हिमाचल में सामान्य से करीब 31 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड हुई है. पूरे मानसून सीजन की बात करें तो अब तक बारिश सामान्य से 11 फीसदी कम रही है.
कल से और कमजोर होगा मानसून
मौसम विभाग के अनुसार आज मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. हालांकि, इसके बाद मानसून की गतिविधियां और कमजोर होने की संभावना है. अगले पांच दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना कम है. इस अवधि में केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है.
आने वाले एक सप्ताह में भी प्रदेश में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान जताया गया है. ऐसे में मानसून की विदाई की ओर बढ़ते मौसम में बारिश की गतिविधियां सीमित रहने की संभावना है.
रात में बढ़ेगी ठंड, दिन में चढ़ेगा पारा
मानसून कमजोर पड़ने के साथ हिमाचल के मौसम में दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ने लगा है. प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री ऊपर पहुंच गया है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात के समय ठंड का एहसास बढ़ने लगा है.
दूसरी ओर, मैदानी क्षेत्रों में दिन के समय धूप निकलने पर उमस भरी गर्मी बढ़ रही है. तापमान में सबसे अधिक उछाल केलांग में दर्ज हुआ, जहां अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक होकर 22.5 डिग्री सेल्सियस रहा.
मंडी में अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री ऊपर 32.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं शिमला में भी दिन का तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक रहा और यहां अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
अगले सप्ताह दिन में बढ़ेगी गर्मी
मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मानसून कमजोर रहने और कई क्षेत्रों में धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि, न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बने रहने की संभावना है.
इससे प्रदेश में दिन के समय गर्मी और रात में ठंड का असर और बढ़ सकता है. खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में रात के तापमान में गिरावट के कारण ठंड महसूस होगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में दिन के समय उमस लोगों को परेशान कर सकती है.