/8 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, शिमला में 30 मीटर से नीचे विजिबिलिटी; कल से कमजोर होगा मानसून

कल से और कमजोर होगा मानसून

मौसम विभाग के अनुसार आज मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. हालांकि, इसके बाद मानसून की गतिविधियां और कमजोर होने की संभावना है. अगले पांच दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना कम है. इस अवधि में केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है.