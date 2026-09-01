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हिमाचल में फिर बदला मौसम, 4 सितंबर तक बारिश का दौर; कांगड़ा में सड़कें जलमग्न, कई जिलों में यलो अलर्ट

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में 4 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा. कांगड़ा में सड़कें जलमग्न हो गईं. कई जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 01, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 12:50 PM IST
हिमाचल में फिर बदला मौसम, 4 सितंबर तक बारिश का दौर; कांगड़ा में सड़कें जलमग्न, कई जिलों में यलो अलर्ट

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