/हिमाचल में फिर बदला मौसम, 4 सितंबर तक बारिश का दौर; कांगड़ा में सड़कें जलमग्न, कई जिलों में यलो अलर्ट

4 सितंबर तक कई जिलों में बारिश की चेतावनी

IMD ने मंगलवार को बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन, शिमला और सिरमौर में यलो अलर्ट जारी किया है. वहीं 2 सितंबर को कांगड़ा, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश हो सकती है. 3 सितंबर को कांगड़ा और सिरमौर में भारी बारिश की चेतावनी है. 4 सितंबर को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है.