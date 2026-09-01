/हिमाचल में फिर बदला मौसम, 4 सितंबर तक बारिश का दौर; कांगड़ा में सड़कें जलमग्न, कई जिलों में यलो अलर्ट

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. प्रदेश के कई हिस्सों में मंगलवार सुबह से बारिश का दौर जारी है. कांगड़ा में हुई तेज बारिश के कारण बाजार और सब्जी मंडी की सड़कें पानी से भर गईं. मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक प्रदेश में बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है.
मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार दोपहर 12 बजे तक कांगड़ा और हमीरपुर के कुछ इलाकों में भारी बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं ऊना, बिलासपुर, चंबा, सोलन और सिरमौर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. मंडी, शिमला और कुल्लू में भी दोपहर तक बारिश का पूर्वानुमान है.
4 सितंबर तक कई जिलों में बारिश की चेतावनी
IMD ने मंगलवार को बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन, शिमला और सिरमौर में यलो अलर्ट जारी किया है. वहीं 2 सितंबर को कांगड़ा, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश हो सकती है. 3 सितंबर को कांगड़ा और सिरमौर में भारी बारिश की चेतावनी है. 4 सितंबर को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है.
इसके बाद 5 सितंबर से मानसून के कमजोर पड़ने के आसार हैं. इस दौरान कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा और धुंध छाने से विजिबिलिटी करीब 50 मीटर तक कम हो सकती है. मौसम विभाग ने वाहन चालकों को कम दृश्यता के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है.
तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट संभव
लगातार बारिश के चलते अगले चार दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक कमी आ सकती है. हालांकि, फिलहाल हिमाचल में अधिकतम तापमान सामान्य से औसतन 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है.
मानसून सीजन में 10 फीसदी कम बारिश
हिमाचल में इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 10 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड हुई है. कुछ जिलों में बारिश की कमी काफी अधिक है. हमीरपुर में सामान्य से 35 फीसदी, मंडी में 18 फीसदी और लाहौल-स्पीति में 59 फीसदी कम बारिश हुई है. कांगड़ा में 6 फीसदी, किन्नौर में 5 फीसदी और अन्य कुछ जिलों में भी बारिश सामान्य से कम रही.
वहीं बिलासपुर में सामान्य से 3 फीसदी अधिक, शिमला में 14 फीसदी अधिक और सिरमौर में 3 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है. चंबा में बारिश सामान्य के आसपास रही है.
मौसम को देखते हुए अलर्ट
बारिश के बीच पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, सड़क पर पानी भरने और कम दृश्यता जैसी दिक्कतें सामने आ सकती हैं. ऐसे में लोगों को मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचने और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.