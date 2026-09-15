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हिमाचल में 3 दिन फिर बरसेंगे बादल! 3°C तक गिरेगा तापमान, 18 सितंबर से कमजोर होगा मानसून

Himachal Weather Update: हिमाचल में अगले 3 दिन हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. तापमान 3°C तक गिर सकता है. 18 सितंबर से मानसून कमजोर होगा, जबकि बारिश-बाढ़ से 1683 करोड़ का नुकसान हुआ है.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 15, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 11:44 AM IST
हिमाचल में 3 दिन फिर बरसेंगे बादल! 3°C तक गिरेगा तापमान, 18 सितंबर से कमजोर होगा मानसून

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