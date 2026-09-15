हिमाचल में 3 दिन फिर बरसेंगे बादल! 3°C तक गिरेगा तापमान, 18 सितंबर से कमजोर होगा मानसून

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर अगले तीन दिनों तक सक्रिय रहने वाला है. मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान किसी भी जिले के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है. बारिश के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतम तापमान में अगले 72 घंटों के दौरान करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है.
मौसम विभाग के मौसम विज्ञानी संदीप शर्मा के मुताबिक, 18 सितंबर से हिमाचल में मानसून कमजोर पड़ना शुरू हो सकता है. हालांकि अभी मानसून की वापसी के संकेत नहीं मिले हैं. आमतौर पर प्रदेश से मानसून की विदाई 25 सितंबर के आसपास होती है. 18 सितंबर के बाद ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर हल्के बादल छाए रह सकते हैं.
प्रदेश में सामान्य से 11 फीसदी कम बारिश
इस मानसून सीजन में हिमाचल को अब तक सामान्य से कम बारिश मिली है. 1 जून से 14 सितंबर तक प्रदेश में सामान्य से 11 फीसदी कम वर्षा दर्ज की गई है. इस अवधि में सामान्य बारिश का आंकड़ा 682.4 मिलीमीटर रहता है, जबकि इस बार 605.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है.
जिला स्तर पर किन्नौर, कुल्लू, शिमला और सिरमौर में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है. इसके अलावा प्रदेश के बाकी सभी जिलों में बारिश सामान्य से कम रही है.
बारिश और भूस्खलन से 1,683 करोड़ का नुकसान
मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने हिमाचल में सरकारी और निजी संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचाया है. अब तक करीब 1,683 करोड़ रुपये की संपत्ति प्रभावित या तबाह हो चुकी है. प्राकृतिक आपदाओं के कारण 129 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 502 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है.
मानसून में 303 लोगों की मौत
प्रदेश में इस मानसून सीजन के दौरान विभिन्न हादसों में अब तक 303 लोगों की जान जा चुकी है. इनमें सड़क दुर्घटनाएं सबसे बड़ा कारण रही हैं. सड़क हादसों में 180 लोगों की मौत दर्ज की गई है. इसके अलावा भूस्खलन की घटनाओं में 18, पानी में डूबने से 17 और फ्लैश फ्लड में एक व्यक्ति की मौत हुई है.
मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मानसून पूरी तरह सक्रिय है, लेकिन 18 सितंबर के बाद इसकी गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. ऐसे में अगले तीन दिन बारिश के दौर के बाद प्रदेश के मौसम में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है.