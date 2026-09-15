हिमाचल में 3 दिन फिर बरसेंगे बादल! 3°C तक गिरेगा तापमान, 18 सितंबर से कमजोर होगा मानसून

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर अगले तीन दिनों तक सक्रिय रहने वाला है. मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान किसी भी जिले के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है. बारिश के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतम तापमान में अगले 72 घंटों के दौरान करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है.