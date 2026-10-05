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हिमाचल में मानसून की विदाई के तुरंत बाद बदला मौसम! 6-7 अक्टूबर को बारिश-आंधी का अलर्ट

Himachal Weather Update: हिमाचल से 3 अक्टूबर को मानसून विदा हो गया, लेकिन 6-7 अक्टूबर को मौसम फिर करवट लेगा. कई जिलों में बारिश-आंधी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट है.

Written ByRaj Rani
Published: Oct 05, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 03:56 PM IST
हिमाचल में मानसून की विदाई के तुरंत बाद बदला मौसम! 6-7 अक्टूबर को बारिश-आंधी का अलर्ट

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