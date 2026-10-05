हिमाचल में मानसून की विदाई के तुरंत बाद बदला मौसम! 6-7 अक्टूबर को बारिश-आंधी का अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश से दक्षिण-पश्चिम मानसून 3 अक्टूबर 2026 को विदा हो गया है. इस साल मानसून ने 30 जून को प्रदेश में दस्तक दी थी और 1 जुलाई तक पूरे हिमाचल को कवर कर लिया था. मौसम विभाग के अनुसार मानसून की विदाई सामान्य समय से करीब सात दिन देरी से हुई. आमतौर पर प्रदेश से मानसून 25 सितंबर के आसपास लौट जाता है.