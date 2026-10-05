हिमाचल में मानसून की विदाई के तुरंत बाद बदला मौसम! 6-7 अक्टूबर को बारिश-आंधी का अलर्ट

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश से दक्षिण-पश्चिम मानसून 3 अक्टूबर 2026 को विदा हो गया है. इस साल मानसून ने 30 जून को प्रदेश में दस्तक दी थी और 1 जुलाई तक पूरे हिमाचल को कवर कर लिया था. मौसम विभाग के अनुसार मानसून की विदाई सामान्य समय से करीब सात दिन देरी से हुई. आमतौर पर प्रदेश से मानसून 25 सितंबर के आसपास लौट जाता है.
मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में हिमाचल से सबसे देर से मानसून की विदाई 2019 में 11 अक्टूबर को हुई थी. इसके बाद 2021 में 10 अक्टूबर और 2023 में 6 अक्टूबर को मानसून विदा हुआ था. वहीं 2025 में मानसून 26 सितंबर को ही प्रदेश से लौट गया था.
सामान्य से 11 फीसदी कम हुई बारिश
इस बार हिमाचल में मानसून सीजन के दौरान सामान्य से करीब 11 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई. प्रदेश में मानसून के दौरान सामान्य बारिश 734.4 मिलीमीटर रहती है, जबकि इस वर्ष 652.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई. मौसम विभाग के अनुसार 11 फीसदी की कमी को सामान्य बारिश की श्रेणी में माना जाता है.
हालांकि जिलावार बारिश के आंकड़ों में काफी अंतर रहा. कांगड़ा में 1549.6 मिलीमीटर और सिरमौर में 1249.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. वहीं किन्नौर में सामान्य से 18 फीसदी, शिमला में 16 फीसदी तथा बिलासपुर और सिरमौर में 6 फीसदी अधिक बारिश हुई.
इसके विपरीत लाहौल-स्पीति में केवल 133.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 65 फीसदी कम है. हमीरपुर में 34 फीसदी, मंडी में 16 फीसदी, सोलन में 14 फीसदी, चंबा में 8 फीसदी और ऊना में 7 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड हुई.
6 अक्टूबर की रात से बदलेगा मौसम
मानसून की विदाई के बाद अब हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा के अनुसार 5 अक्टूबर को प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा. इसके बाद 6 अक्टूबर की देर रात से मौसम में बदलाव शुरू हो सकता है.
6 अक्टूबर की रात और 7 अक्टूबर को कांगड़ा, बिलासपुर और मंडी समेत कई क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज हवाएं और आंधी भी चल सकती है. कांगड़ा, मंडी और शिमला के अलावा बिलासपुर और हमीरपुर में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.
ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है.
बारिश के बाद 2 से 4 डिग्री गिरेगा तापमान
पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रहा. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया. कल्पा में दिन का तापमान सामान्य से करीब 6 से 11 डिग्री तक अधिक रहा.
5 अक्टूबर को भी मौसम साफ रहने के चलते तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है. हालांकि 7 अक्टूबर को बारिश और गरज-चमक की गतिविधियों के कारण तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है.
मौसम विभाग के अनुसार 7 से 9 अक्टूबर के बीच तापमान सामान्य के आसपास रह सकता है. इसके बाद मौसम साफ होने पर 10 अक्टूबर से तापमान में दोबारा धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने के आसार हैं.