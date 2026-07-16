/हिमाचल में 20-21 जुलाई को भारी तबाही की आशंका, IMD का पहला रेड अलर्ट जारी; अगले 7 दिन बरसेंगे बादल

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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 20 और 21 जुलाई के लिए राज्य के निचले और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. मौजूदा मानसून सीजन में यह पहली बार है जब रेड अलर्ट घोषित किया गया है.
मौसम विभाग ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है. लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने, भूस्खलन संभावित इलाकों, नदी-नालों और खड्डों के आसपास नहीं जाने की सलाह दी गई है. लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर फ्लैश फ्लड और भूस्खलन जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई गई है.
18 जुलाई से बदलेगा मौसम का मिजाज
IMD के अनुसार 18 जुलाई से प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय होगा। इस दिन कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना के साथ यलो अलर्ट रहेगा. 19 जुलाई को कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके बाद 20 और 21 जुलाई को अत्यधिक भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट रहेगा, जबकि 22 जुलाई को भी ऑरेंज अलर्ट प्रभावी रहेगा.
चार दिन की धूप से बढ़ी गर्मी
पिछले चार दिनों से मौसम साफ रहने के कारण प्रदेश में तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है. मैदानी क्षेत्रों में उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. प्रदेश के 12 शहरों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है, जबकि ऊना में पारा 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
आज और कल रहेगा साफ मौसम
बुधवार सुबह से ही राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज धूप रही और मौसम साफ बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार 17 जुलाई तक अधिकांश क्षेत्रों में मौसम सामान्य रहेगा, जबकि 18 जुलाई से बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है.