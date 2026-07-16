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हिमाचल में 20-21 जुलाई को भारी तबाही की आशंका, IMD का पहला रेड अलर्ट जारी; अगले 7 दिन बरसेंगे बादल

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में 20 और 21 जुलाई के लिए IMD ने पहली बार रेड अलर्ट जारी किया है. 18 जुलाई से मानसून फिर सक्रिय होगा और एक सप्ताह तक भारी बारिश की संभावना है. जानें किन इलाकों में ज्यादा खतरा है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 16, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:16 PM IST
हिमाचल में 20-21 जुलाई को भारी तबाही की आशंका, IMD का पहला रेड अलर्ट जारी; अगले 7 दिन बरसेंगे बादल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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