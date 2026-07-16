/हिमाचल में 20-21 जुलाई को भारी तबाही की आशंका, IMD का पहला रेड अलर्ट जारी; अगले 7 दिन बरसेंगे बादल

18 जुलाई से बदलेगा मौसम का मिजाज

IMD के अनुसार 18 जुलाई से प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय होगा। इस दिन कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना के साथ यलो अलर्ट रहेगा. 19 जुलाई को कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके बाद 20 और 21 जुलाई को अत्यधिक भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट रहेगा, जबकि 22 जुलाई को भी ऑरेंज अलर्ट प्रभावी रहेगा.