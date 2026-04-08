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हिमाचल में नहीं थम रहा मौसम का कहर! बर्फबारी-बारिश से तबाही, लौटा दिसंबर-जनवरी का अहसास

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं. शिमला, लाहौल-स्पीति समेत कई इलाकों में बर्फबारी जारी है, जिससे सेब की फसल को नुकसान और ठंड में भारी गिरावट दर्ज की गई है. जानें पूरा अपडेट.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 08, 2026, 11:40 AM IST

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हिमाचल में नहीं थम रहा मौसम का कहर! बर्फबारी-बारिश से तबाही, लौटा दिसंबर-जनवरी का अहसास

Himachal Weather: हिमाचल में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. राज्य के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है.

शिमला और लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी जारी है. कुफरी और नारकंडा में भी सुबह बर्फ के फाहे गिरते देखे गए। चौपाल, कोटखाई और खड़ापत्थर जैसे क्षेत्रों में बर्फबारी से सेब के बागानों को भारी नुकसान पहुंच रहा है.

वहीं अटल टनल सिसू और कोकसर में भी लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते Solang Valley से आगे वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है.

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कई इलाकों में भारी बारिश
प्रदेश के अन्य हिस्सों में बीती रात से तेज बारिश और तूफान का दौर जारी है. राजगढ़ में सबसे ज्यादा 60 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि भटियात, बरठी, नैना देवी, सोलन और कसौली सहित कई क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हुई है.

ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी
मौसम विभाग ने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए ओलावृष्टि और तेज तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अन्य जिलों में येलो अलर्ट है। इस दौरान 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है.

दिसंबर-जनवरी जैसी ठंड की वापसी
मौसम में आए इस बदलाव के बाद पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड लौट आई है. कई इलाकों में तापमान जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया है.
शिमला का न्यूनतम तापमान 4.8°C
नारकंडा 1°C
कुफरी 1.5°C
नाहन में सबसे ज्यादा 9.9°C की गिरावट
प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.1°C कम और अधिकतम तापमान करीब 5°C तक गिर गया है.

मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट
Una में अधिकतम तापमान 9.2°C गिरकर 23.6°C रह गया है. सोलन, कांगड़ा और सुंदरनगर में भी तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है.

आगे भी खराब रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार 9 अप्रैल को भी कई जिलों में खराब मौसम बना रहेगा.10 अप्रैल से वेस्टर्न डिस्टरबेंस कमजोर पड़ेगा, लेकिन 11 और 12 अप्रैल को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी.

सेब की फसल पर संकट
लगातार बर्फबारी और गिरते तापमान ने सेब बागवानों की चिंता बढ़ा दी है. बर्फ के वजन से एंटी-हेल नेट और बांस टूट रहे हैं.
सबसे बड़ी चिंता फ्लावरिंग के समय तापमान गिरने को लेकर है—
जहां 14-15°C तापमान जरूरी होता है, वहीं अभी पारा 6-7°C तक गिर गया है, जिससे फसल को भारी नुकसान होने की आशंका है.

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