Himachal Weather: हिमाचल में मौसम का यू-टर्न: रोहतांग में ताजा बर्फबारी, 5 जिलों में तूफान का अलर्ट

Himachal Weather Update: रोहतांग और अटल टनल इलाकों में ताज़ा बर्फबारी; IMD ने 5 ज़िलों में आंधी और बारिश के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया. 3-4 अप्रैल को फिर से भारी बारिश और ओले गिरने की संभावना. पूरे राज्य में तापमान में भारी गिरावट.
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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी से ठंड लौट आई है, जबकि मैदानी और मध्य क्षेत्रों में बारिश और आंधी-तूफान का दौर जारी है.
ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी से बढ़ी ठंड
रोहतांग दर्रा, अटल टनल और शिंकुला दर्रा में बीती रात ताजा बर्फबारी हुई. इससे पूरे पहाड़ी इलाकों में ठंड का असर फिर बढ़ गया है.
5 जिलों में आज आंधी-तूफान का येलो अलर्ट
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में तेज हवाओं, गर्जना और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.
अन्य क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रह सकता है.
2 दिन राहत, फिर बिगड़ेगा मौसम
अगले 2 दिनों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस कमजोर पड़ेगा, जिससे मौसम साफ रहने की संभावना है.
लेकिन यह राहत ज्यादा समय नहीं टिकेगी.
3-4 अप्रैल को फिर होगा मौसम खराब
IMD ने 3 और 4 अप्रैल को भारी बारिश, आंधी-तूफान और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की चेतावनी दी है.
यह खराब मौसम 5 अप्रैल तक जारी रह सकता है.
शिमला-कुमारसैन में ओलावृष्टि, फसलों को नुकसान
शिमला और कुमारसैन में बीती शाम तेज ओलावृष्टि हुई, जिससे स्टोन फ्रूट्स, मटर और फूलगोभी की फसलों को नुकसान पहुंचा है.
धर्मशाला में सबसे ज्यादा बारिश
बीते 24 घंटों में धर्मशाला में सबसे ज्यादा 27 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि शिमला और कांगड़ा सहित कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई.
तापमान में भारी गिरावट
मौसम बदलने के बाद तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है.
चंबा: 10.8°C नीचे
शिमला: 3.1°C नीचे
धर्मशाला: 3.7°C नीचे
लोगों के लिए एडवाइजरी
मौसम विभाग ने खासतौर पर पहाड़ी और संवेदनशील इलाकों में यात्रा के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है.