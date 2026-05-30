Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3233071
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

हिमाचल में बारिश और तूफान से बदला मौसम, शिमला समेत कई इलाकों में तापमान में भारी गिरावट

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश और आंधी के बाद मौसम पूरी तरह बदल गया है. शिमला का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से गिरकर 11.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है. पंडोह में सबसे ज्यादा 37.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि 10 जिलों में आंधी-तूफान और तेज हवाओं का यलो अलर्ट जारी किया गया है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 30, 2026, 12:56 PM IST

Trending Photos

हिमाचल में बारिश और तूफान से बदला मौसम, शिमला समेत कई इलाकों में तापमान में भारी गिरावट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में बारिश, आंधी और तूफान के चलते मौसम ने अचानक करवट ले ली है. राजधानी शिमला समेत कई जिलों में शुक्रवार सुबह अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली. शिमला में करीब तीन घंटे तक बारिश होती रही, जबकि रातभर भी कई क्षेत्रों में तेज हवाओं और बारिश का दौर जारी रहा.

सुजानपुर के चमियाना क्षेत्र में तेज तूफान के कारण हाईटेंशन बिजली लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कांगड़ा में भी बिजली आपूर्ति कुछ समय के लिए प्रभावित रही.

पंडोह में सबसे ज्यादा 37.4 मिमी बारिश
मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में पंडोह में सबसे अधिक 37.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा नैना देवी में 34.6 मिमी, गुलेड़ में 25.8 मिमी, कांगड़ा में 20.5 मिमी, सुंदरनगर में 20.3 मिमी और शिमला में 10 मिमी वर्षा दर्ज की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

तापमान में बड़ी गिरावट
बारिश के बाद प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान में उल्लेखनीय कमी आई है. शिमला का न्यूनतम तापमान दो दिनों में 20 डिग्री सेल्सियस से घटकर 11.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. वहीं कांगड़ा का न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री से गिरकर 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

अधिकतम तापमान में भी 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिली. कुफरी में सबसे ज्यादा 6.3 डिग्री की कमी दर्ज की गई, जिसके बाद वहां का अधिकतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस रह गया.

10 जिलों में आंधी-तूफान का यलो अलर्ट
मौसम विभाग ने लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर प्रदेश के अन्य 10 जिलों में आंधी और तेज हवाओं का यलो अलर्ट जारी किया है. कुछ स्थानों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.

अगले कुछ दिन राहत भरे
मौसम विभाग के अनुसार 31 मई को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम खराब बना रह सकता है और हल्की बारिश की संभावना है. हालांकि 1 जून से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कमजोर पड़ने लगेगा, लेकिन 2 जून तक ऊंचाई वाले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है.

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है.

TAGS

Himachal Weatherweather updateHimachal Pradesh

Trending news

Punjab Rain Relief
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਮਗਰੋਂ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ
jalandhar news
ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰੋਪੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
captain amarinder singh
ਕੈਪਟਨ ਨੇ BJP ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ
Jai Ram Thakur
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गृह पंचायत में किया मतदान, वोट डालने की अपील
NCB Charas Recovery
NCB ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 8 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਸ ਬਰਾਮਦ
Kharar crime news
ਨਾਬਾਲਿਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕਾਬੂ
punjab cabinet meeting news
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
Punjab Local Body Elections 2026
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 33 ਵਿੱਚੋਂ 18 ਵਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ
ravneet bittu
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜ ਸਕਦੀ BJP! ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
Himachal Panchayat Election 2026
Himachal Panchayat Election Live: 1189 पंचायतों में वोटिंग जारी, बूथों पर लंबी कतारें, शाम तक आएंगे नतीजे