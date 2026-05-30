हिमाचल में बारिश और तूफान से बदला मौसम, शिमला समेत कई इलाकों में तापमान में भारी गिरावट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में बारिश, आंधी और तूफान के चलते मौसम ने अचानक करवट ले ली है. राजधानी शिमला समेत कई जिलों में शुक्रवार सुबह अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली. शिमला में करीब तीन घंटे तक बारिश होती रही, जबकि रातभर भी कई क्षेत्रों में तेज हवाओं और बारिश का दौर जारी रहा.

सुजानपुर के चमियाना क्षेत्र में तेज तूफान के कारण हाईटेंशन बिजली लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कांगड़ा में भी बिजली आपूर्ति कुछ समय के लिए प्रभावित रही.

पंडोह में सबसे ज्यादा 37.4 मिमी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में पंडोह में सबसे अधिक 37.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा नैना देवी में 34.6 मिमी, गुलेड़ में 25.8 मिमी, कांगड़ा में 20.5 मिमी, सुंदरनगर में 20.3 मिमी और शिमला में 10 मिमी वर्षा दर्ज की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

तापमान में बड़ी गिरावट

बारिश के बाद प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान में उल्लेखनीय कमी आई है. शिमला का न्यूनतम तापमान दो दिनों में 20 डिग्री सेल्सियस से घटकर 11.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. वहीं कांगड़ा का न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री से गिरकर 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

अधिकतम तापमान में भी 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिली. कुफरी में सबसे ज्यादा 6.3 डिग्री की कमी दर्ज की गई, जिसके बाद वहां का अधिकतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस रह गया.

10 जिलों में आंधी-तूफान का यलो अलर्ट

मौसम विभाग ने लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर प्रदेश के अन्य 10 जिलों में आंधी और तेज हवाओं का यलो अलर्ट जारी किया है. कुछ स्थानों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.

अगले कुछ दिन राहत भरे

मौसम विभाग के अनुसार 31 मई को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम खराब बना रह सकता है और हल्की बारिश की संभावना है. हालांकि 1 जून से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कमजोर पड़ने लगेगा, लेकिन 2 जून तक ऊंचाई वाले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है.

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है.