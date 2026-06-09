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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में अगले दो दिनों तक गर्मी का असर बढ़ने वाला है. मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर और सोलन जिलों के लिए हीटवेव का यलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार आगामी 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे निचले इलाकों में गर्मी और तेज महसूस होगी.
प्रदेश के कई क्षेत्रों में तापमान पहले ही सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है. ऊना में पारा 40.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि कांगड़ा, सुंदरनगर, मंडी, नाहन, नेरी और बरठी में भी तापमान 35 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया गया है.
हालांकि यह गर्मी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जून की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से 11 और 12 जून को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम करवट ले सकता है. किन्नौर और लाहौल-स्पीति को छोड़कर बाकी जिलों में तेज बारिश, आंधी-तूफान और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है.
चार जिलों में ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में भारी बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि की आशंका है. अन्य जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है. कुछ स्थानों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
13-14 जून को भी बारिश के आसार
पश्चिमी विक्षोभ का असर 13 और 14 जून को कुछ कमजोर पड़ सकता है, लेकिन प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 11 जून के बाद तापमान में गिरावट शुरू होगी और पहाड़ी इलाकों में मौसम फिर से सुहावना हो जाएगा.
पर्यटन स्थलों पर मौसम खुशनुमा
देश के मैदानी इलाकों में जहां भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं हिमाचल के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर मौसम अभी भी राहतभरा बना हुआ है. शिमला में अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री, मनाली में 28 डिग्री, कुफरी में 21.9 डिग्री और नारकंडा में करीब 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. लाहौल-स्पीति के कई क्षेत्रों में तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जिससे पर्यटकों को ठंडे और सुखद मौसम का आनंद मिल रहा है.