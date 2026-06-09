पर्यटन स्थलों पर मौसम खुशनुमा

देश के मैदानी इलाकों में जहां भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं हिमाचल के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर मौसम अभी भी राहतभरा बना हुआ है. शिमला में अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री, मनाली में 28 डिग्री, कुफरी में 21.9 डिग्री और नारकंडा में करीब 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. लाहौल-स्पीति के कई क्षेत्रों में तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जिससे पर्यटकों को ठंडे और सुखद मौसम का आनंद मिल रहा है.