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हिमाचल में दो दिन हीटवेव फिर 11 जून को भारी ओलावृष्टि, तूफान और बारिश का अलर्ट

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटों तक गर्मी बढ़ने के आसार हैं. ऊना, बिलासपुर और सोलन में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं 11 जून से कई जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज तूफान की चेतावनी दी गई है. जानें ताजा मौसम अपडेट.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 09, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:17 AM IST
हिमाचल में दो दिन हीटवेव फिर 11 जून को भारी ओलावृष्टि, तूफान और बारिश का अलर्ट

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