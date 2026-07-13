/हिमाचल में अगले 5 दिन बारिश से राहत, 17 जुलाई से फिर बदलेगा मौसम; जुलाई में अब तक 40% ज्यादा बरसे बादल

जुलाई में अब भी सामान्य से ज्यादा बारिश

हालांकि फिलहाल बारिश कम हुई है, लेकिन जुलाई के शुरुआती 12 दिनों का आंकड़ा सामान्य से काफी अधिक है. 1 से 12 जुलाई के बीच प्रदेश में औसतन 85.6 मिमी वर्षा होती है, जबकि इस बार 119.6 मिमी बारिश दर्ज की गई है. यानी अब तक प्रदेश में सामान्य से करीब 40 प्रतिशत अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है.