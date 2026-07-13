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हिमाचल में अगले 5 दिन बारिश से राहत, 17 जुलाई से फिर बदलेगा मौसम; जुलाई में अब तक 40% ज्यादा बरसे बादल

Himachal Weather Update: हिमाचल में अगले 5 दिन भारी बारिश से राहत रहेगी. 17 जुलाई से नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने के बाद मानसून फिर जोर पकड़ सकता है. जानें IMD का ताजा मौसम पूर्वानुमान और जुलाई में अब तक हुई 40% ज्यादा बारिश का अपडेट.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 13, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:47 AM IST
हिमाचल में अगले 5 दिन बारिश से राहत, 17 जुलाई से फिर बदलेगा मौसम; जुलाई में अब तक 40% ज्यादा बरसे बादल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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