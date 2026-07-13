/हिमाचल में अगले 5 दिन बारिश से राहत, 17 जुलाई से फिर बदलेगा मौसम; जुलाई में अब तक 40% ज्यादा बरसे बादल

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Himachal Weather Update: हिमाचल में अगले 5 दिन भारी बारिश से राहत रहेगी. 17 जुलाई से नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने के बाद मानसून फिर जोर पकड़ सकता है. जानें IMD का ताजा मौसम पूर्वानुमान और जुलाई में अब तक हुई 40% ज्यादा बारिश का अपडेट.
Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार 13 से 17 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य बना रहेगा. इस दौरान केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है और किसी भी जिले के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है.
मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक अधिकतर क्षेत्रों में आसमान आंशिक रूप से साफ रहेगा. हालांकि, कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है. 17 जुलाई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टरबेंस) सक्रिय होने की संभावना है, जिसके बाद प्रदेश में बारिश की गतिविधियां फिर तेज हो सकती हैं. 17 से 24 जुलाई के बीच अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश का अनुमान है.
क्यों कमजोर पड़ा मानसून?
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसूनी ट्रफ के हिमालय से दक्षिण की ओर खिसकने और पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने से प्रदेश में नमी की आपूर्ति कम हो गई है. यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से बारिश की गतिविधियां कमजोर बनी हुई हैं.
जुलाई में अब भी सामान्य से ज्यादा बारिश
हालांकि फिलहाल बारिश कम हुई है, लेकिन जुलाई के शुरुआती 12 दिनों का आंकड़ा सामान्य से काफी अधिक है. 1 से 12 जुलाई के बीच प्रदेश में औसतन 85.6 मिमी वर्षा होती है, जबकि इस बार 119.6 मिमी बारिश दर्ज की गई है. यानी अब तक प्रदेश में सामान्य से करीब 40 प्रतिशत अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है.
हमीरपुर और मंडी में कम बरसे बादल
प्रदेश के अधिकांश जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है, लेकिन हमीरपुर और मंडी ऐसे जिले हैं जहां अब तक सामान्य से कम वर्षा हुई है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले सप्ताह सक्रिय होने वाली नई मौसम प्रणाली से इन क्षेत्रों में भी बारिश बढ़ने की संभावना है.