हिमाचल में 72 घंटे कमजोर रहेगा मानसून; 27 से 29 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट

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Himachal Weather: लगातार बारिश के बाद शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहा और कई दिनों बाद धूप खिली. हालांकि दोपहर तक कई क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहे. भारत मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 72 घंटे तक मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है और इस दौरान केवल कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
27 जुलाई से फिर बदलेगा मौसम
मौसम विभाग का कहना है कि 27 जुलाई से एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से प्रदेश में मौसम फिर करवट लेगा. 27 से 29 जुलाई के बीच कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. इसे देखते हुए IMD ने इस अवधि के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
इन जिलों में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना
अगले एक सप्ताह के दौरान सोलन जिले के अधिकांश क्षेत्रों तथा शिमला और सिरमौर के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है. वहीं बिलासपुर और किन्नौर में सामान्य बारिश की संभावना है, जबकि चंबा, कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर में सामान्य से कम वर्षा होने का पूर्वानुमान है.
30 जुलाई से 5 अगस्त तक ऐसा रहेगा मौसम
IMD के अनुसार, 30 जुलाई से 5 अगस्त के बीच भी प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है. मध्य पर्वतीय और निचले इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. हालांकि इस अवधि में राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा सामान्य से कम रहने का अनुमान है, जबकि किन्नौर के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हो सकती है.
मानसून सीजन में अब भी 10% कम बारिश
1 जून से 23 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 10 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है. इस अवधि में सामान्यतः 285.2 मिमी वर्षा होती है, जबकि इस वर्ष अब तक 255.9 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है.
जिलावार आंकड़ों के अनुसार हमीरपुर में 41%, मंडी में 31%, कांगड़ा में 20%, बिलासपुर में 9%, चंबा में 4% और सिरमौर में 1% कम बारिश दर्ज हुई है. वहीं किन्नौर प्रदेश का एकमात्र जिला रहा, जहां सामान्य से 29 प्रतिशत अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है.