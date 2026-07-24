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हिमाचल में 72 घंटे कमजोर रहेगा मानसून; 27 से 29 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में अगले 72 घंटे मानसून कमजोर रहेगा, लेकिन 27 से 29 जुलाई के बीच भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जानें किन जिलों में बारिश का सबसे ज्यादा असर रहेगा और मानसून का ताजा अपडेट.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 24, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:24 PM IST
हिमाचल में 72 घंटे कमजोर रहेगा मानसून; 27 से 29 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट

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