हिमाचल में 72 घंटे कमजोर रहेगा मानसून; 27 से 29 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट

30 जुलाई से 5 अगस्त तक ऐसा रहेगा मौसम

IMD के अनुसार, 30 जुलाई से 5 अगस्त के बीच भी प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है. मध्य पर्वतीय और निचले इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. हालांकि इस अवधि में राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा सामान्य से कम रहने का अनुमान है, जबकि किन्नौर के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हो सकती है.