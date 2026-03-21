हिमाचल में 3 दिन बाद खिली धूप, फिर भी नहीं गई ठंड! 26 मार्च को फिर बदलेगा मौसम

Himachal Weather: तीन दिन तक लगातार बारिश और बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश में आज धूप खिलने से लोगों को राहत मिली है, लेकिन ठंड का असर अभी भी बरकरार है. मार्च के तीसरे सप्ताह में सामान्य से ढाई गुना ज्यादा बारिश-बर्फबारी के चलते प्रदेश के कई शहरों में अधिकतम तापमान 12 से 16 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जिससे जनवरी जैसी सर्दी लौट आई है.

तापमान में रिकॉर्ड गिरावट

चंबा, भुंतर, मनाली, मंडी, कुफरी, धर्मशाला और सोलन जैसे क्षेत्रों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है, जिससे दिन में भी कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है.

लाहौल-स्पीति का संपर्क कटा, कई सड़कें बंद

भारी बर्फबारी के कारण Lahaul and Spiti का शेष दुनिया से संपर्क कट गया है. वहीं Kullu में भूस्खलन के चलते कई सड़कें बंद हो गई हैं और इनर अखाड़ा क्षेत्र में 10 से ज्यादा घर खाली कराने पड़े. मनाली-चंडीगढ़ हाईवे भी कुछ स्थानों पर खतरे की जद में आ गया है.

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सामान्य से 134% ज्यादा बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, एक सप्ताह में सामान्य से 134% अधिक बारिश दर्ज की गई है. Una, Shimla, Mandi और कुल्लू में कई गुना ज्यादा बारिश हुई है, जिससे ठंड और बढ़ गई है.

आगे कैसा रहेगा मौसम

फिलहाल वेस्टर्न डिस्टरबेंस कमजोर पड़ने से आज और कल मौसम साफ रहने की संभावना है, हालांकि ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी जारी रह सकती है. 23 मार्च को फिर मौसम बदल सकता है, जबकि 24-25 मार्च को राहत मिलेगी. 26 मार्च को एक बार फिर बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं.