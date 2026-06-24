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Wildflower Hall Lease: हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला के समीप स्थित प्रतिष्ठित वाइल्डफ्लावर हॉल होटल के संचालन को लेकर बड़ा फैसला लिया है. लंबे समय तक चले कानूनी विवाद में सफलता मिलने के बाद अब सरकार इस लग्जरी पर्यटन संपत्ति को निजी क्षेत्र के माध्यम से संचालित कराने की तैयारी कर रही है. इसके लिए पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने ई-ऑक्शन प्रक्रिया शुरू करते हुए निविदाएं आमंत्रित की हैं.
सरकार की योजना के अनुसार होटल का संचालन, प्रबंधन और रखरखाव 30 वर्षों की लाइसेंस अवधि के लिए दिया जाएगा. इसके साथ ही प्रदर्शन और शर्तों के आधार पर पांच वर्ष तक अतिरिक्त विस्तार का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा.
24 करोड़ की सिक्योरिटी और 50 करोड़ निवेश की शर्त
निविदा प्रक्रिया के तहत इच्छुक कंपनियों को 24 करोड़ रुपये की बिड सिक्योरिटी जमा करनी होगी, जबकि टेंडर दस्तावेज की कीमत 5 लाख रुपये निर्धारित की गई है. सफल बोलीदाता को होटल संचालन के अलावा अगले दो वर्षों के भीतर 50 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश भी करना होगा, ताकि होटल की सुविधाओं और सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके.
सरकार को मिलेगा राजस्व का हिस्सा
टेंडर की शर्तों के अनुसार चयनित कंपनी को होटल की कुल आय का कम से कम 30 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार को देना होगा. इसके अलावा सरकार ने न्यूनतम 2 करोड़ रुपये प्रतिमाह गारंटी शुल्क भी तय किया है. भविष्य में इस शुल्क में संशोधन या वृद्धि का प्रावधान भी रखा गया है.
दो चरणों में होगी ई-ऑक्शन प्रक्रिया
ई-ऑक्शन प्रक्रिया को दो चरणों में पूरा किया जाएगा. पहले चरण में कंपनियों की तकनीकी योग्यता और पात्रता का मूल्यांकन किया जाएगा. इसके बाद योग्य कंपनियों के बीच ऑनलाइन बोली लगाई जाएगी.
24 जुलाई 2026: तकनीकी बोलियां खोली जाएंगी
7 अगस्त 2026: ई-ऑक्शन आयोजित होगा
22 अगस्त 2026: पसंदीदा बोलीदाता (Preferred Bidder) की घोषणा की जाएगी
पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार का मानना है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से होटल का पेशेवर संचालन सुनिश्चित होगा और प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को नई गति मिलेगी. साथ ही पर्यटन से होने वाली आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है.
हिमाचल की सबसे प्रतिष्ठित पर्यटन संपत्तियों में शामिल
समुद्र तल से करीब 8,250 फीट की ऊंचाई पर स्थित वाइल्डफ्लावर हॉल हिमाचल प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध लग्जरी पर्यटन संपत्तियों में गिना जाता है. ब्रिटिश काल की विरासत से जुड़ा यह होटल लगभग 77,471 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है. यहां 85 शानदार कमरे, स्विमिंग पूल, स्पा, जिम और बैंक्वेट हॉल जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो इसे देश-विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनाती हैं.