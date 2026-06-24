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वाइल्डफ्लावर हॉल पर कानूनी जंग जीतते ही सुक्खू सरकार ने निकाली 30 साल की लीज, करोड़ों का खेल शुरू

Sukhu Government: शिमला के प्रतिष्ठित वाइल्डफ्लावर हॉल होटल को 30 साल की लीज पर देने की तैयारी. हिमाचल सरकार ने ई-ऑक्शन प्रक्रिया शुरू की, सफल बोलीदाता को 50 करोड़ रुपये निवेश और सरकार को 30% राजस्व देना होगा.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 24, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:34 PM IST
वाइल्डफ्लावर हॉल पर कानूनी जंग जीतते ही सुक्खू सरकार ने निकाली 30 साल की लीज, करोड़ों का खेल शुरू

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