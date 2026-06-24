हिमाचल की सबसे प्रतिष्ठित पर्यटन संपत्तियों में शामिल

समुद्र तल से करीब 8,250 फीट की ऊंचाई पर स्थित वाइल्डफ्लावर हॉल हिमाचल प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध लग्जरी पर्यटन संपत्तियों में गिना जाता है. ब्रिटिश काल की विरासत से जुड़ा यह होटल लगभग 77,471 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है. यहां 85 शानदार कमरे, स्विमिंग पूल, स्पा, जिम और बैंक्वेट हॉल जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो इसे देश-विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनाती हैं.