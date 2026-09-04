/हिमुडा CEO नियुक्ति पर सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सुरेंद्र कुमार वशिष्ठ की नियुक्ति रद्द

HIMUDA CEO(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HIMUDA) के CEO-कम-सेक्रेटरी की नियुक्ति को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने सुरेंद्र कुमार वशिष्ठ की CEO-कम-सेक्रेटरी पद पर नियुक्ति को रद्द कर दिया है. साथ ही सरकार को दो सप्ताह के भीतर नियमों के अनुसार नए अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं.