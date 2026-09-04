/हिमुडा CEO नियुक्ति पर सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सुरेंद्र कुमार वशिष्ठ की नियुक्ति रद्द

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HIMUDA CEO(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HIMUDA) के CEO-कम-सेक्रेटरी की नियुक्ति को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने सुरेंद्र कुमार वशिष्ठ की CEO-कम-सेक्रेटरी पद पर नियुक्ति को रद्द कर दिया है. साथ ही सरकार को दो सप्ताह के भीतर नियमों के अनुसार नए अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं.
हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने HIMUDA की वरिष्ठ अधिकारी अंजोरी कपूर की याचिका को स्वीकार करते हुए 27 मई 2025 की नियुक्ति अधिसूचना को निरस्त कर दिया.
2012 के सेवा नियमों के अनुसार होगी नई नियुक्ति
अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि CEO-कम-सेक्रेटरी पद पर नियुक्ति 2012 के सेवा नियमों के अनुसार की जाए. इसके लिए केवल पात्र अधिकारियों के मामलों पर विचार करने को कहा गया है. अदालत ने याचिकाकर्ता अंजोरी कपूर के नाम को भी नियुक्ति के लिए विचार के दायरे में शामिल करने का निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट ने पूरी प्रक्रिया दो सप्ताह के भीतर पूरी करने को कहा है.
सुरेंद्र कुमार को नहीं लौटाने होंगे अब तक मिले वित्तीय लाभ
अदालत ने सुरेंद्र कुमार वशिष्ठ की नियुक्ति रद्द करने के साथ उन्हें एक राहत भी दी है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि CEO-कम-सेक्रेटरी के पद पर रहने के दौरान उन्हें अब तक मिले वित्तीय लाभ वापस नहीं लेने होंगे.
चीफ इंजीनियर के पद को लेकर क्या था विवाद?
मामले का मुख्य विवाद HIMUDA में चीफ इंजीनियर के पद और उससे जुड़ी पात्रता को लेकर था. अदालत के अनुसार HIMUDA में चीफ इंजीनियर का कैडर केवल एक पद का था और इस पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित भर्ती एवं पदोन्नति नियम लागू थे.
कोर्ट ने कहा कि केवल सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के पद को अपग्रेड करने से, बिना नियमों में संशोधन किए, अलग चीफ इंजीनियर पद का सृजन नहीं माना जा सकता.
अदालत ने माना कि सुरेंद्र कुमार के पास नियमित रूप से पदोन्नत चीफ इंजीनियर के तौर पर आवश्यक सेवा नहीं थी, इसलिए वह CEO-कम-सेक्रेटरी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे.
अंजोरी कपूर ने दी थी नियुक्ति को चुनौती
यह मामला HIMUDA में वरिष्ठता और पदोन्नति से जुड़ा था. याचिकाकर्ता अंजोरी कपूर ने अपनी वरिष्ठता का हवाला देते हुए सुरेंद्र कुमार वशिष्ठ की नियुक्ति को चुनौती दी थी.
रिकॉर्ड के अनुसार अंजोरी कपूर को 9 दिसंबर 2022 को नियमित आधार पर चीफ इंजीनियर (सिविल) के पद पर पदोन्नत किया गया था. वहीं सुरेंद्र कुमार वशिष्ठ के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर पद को अपग्रेड कर उन्हें चीफ इंजीनियर के रूप में पदोन्नति दी गई थी.
विवाद यह था कि क्या इस अपग्रेडेशन के आधार पर सुरेंद्र कुमार को नियमित चीफ इंजीनियर माना जा सकता है और क्या वह HIMUDA के CEO-कम-सेक्रेटरी पद के लिए पात्र थे.