/नाहन में ‘शब्द उत्सव’ में गूंजा हिंदी का संदेश, साहित्यकार गणेश गनी बोले- हर दिन मनाएं हिंदी उत्सव

भविष्य में भी होंगे ऐसे कार्यक्रम

कॉलेज के प्राचार्य डॉ. विभव कुमार शुक्ला ने ‘शब्द उत्सव’ के आयोजन के लिए हिंदी विभाग के प्रमुख डॉ. जय चंद और विभाग के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के साथ विद्यार्थियों में हिंदी के प्रति रुचि विकसित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएंगे.