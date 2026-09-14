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नाहन में ‘शब्द उत्सव’ में गूंजा हिंदी का संदेश, साहित्यकार गणेश गनी बोले- हर दिन मनाएं हिंदी उत्सव

Hindi Diwas 2026: हिंदी दिवस पर नाहन पीजी कॉलेज में ‘शब्द उत्सव’ का आयोजन हुआ. साहित्यकार गणेश गनी ने हिंदी के महत्व, विकास और संरक्षण पर विद्यार्थियों से संवाद किया.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 14, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 04:33 PM IST
नाहन में ‘शब्द उत्सव’ में गूंजा हिंदी का संदेश, साहित्यकार गणेश गनी बोले- हर दिन मनाएं हिंदी उत्सव

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