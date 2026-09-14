/नाहन में ‘शब्द उत्सव’ में गूंजा हिंदी का संदेश, साहित्यकार गणेश गनी बोले- हर दिन मनाएं हिंदी उत्सव

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Nahan News: हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में नाहन स्थित पीजी कॉलेज में हिंदी विभाग की ओर से ‘शब्द उत्सव’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में प्रख्यात साहित्यकार गणेश गनी ने विशेष रूप से शिरकत की, जबकि कॉलेज के प्राचार्य डॉ. विभव कुमार शुक्ला ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की.
कार्यक्रम के दौरान हिंदी भाषा के महत्व, विकास और बदलते समय में इसकी भूमिका को लेकर विद्यार्थियों और साहित्यकार के बीच संवाद हुआ. छात्र-छात्राओं ने हिंदी भाषा के संरक्षण और इसके प्रचार-प्रसार से जुड़े विषयों पर अपने विचार भी प्रस्तुत किए.
हिंदी दिवस तक सीमित न रहे हिंदी का उत्सव
कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में साहित्यकार गणेश गनी ने कहा कि हिंदी को केवल हिंदी दिवस तक सीमित रखने के बजाय हर दिन हिंदी का उत्सव मनाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों के बढ़ते प्रभाव के बीच हिंदी का लगातार विस्तार हो रहा है.
उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में हिंदी के साथ-साथ दूसरी भाषाओं को सीखना भी जरूरी है. अलग-अलग भाषाओं का ज्ञान व्यक्ति के लिए नए अवसर खोलता है, लेकिन दूसरी भाषाएं सीखने के लिए हिंदी को पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए. अपनी भाषा के प्रति सम्मान और उसके संरक्षण की भावना बनाए रखना जरूरी है.
गणेश गनी ने कार्यक्रम में विद्यार्थियों की भागीदारी की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने हिंदी भाषा के संरक्षण और महत्व को लेकर जिस तरह अपने विचार और व्याख्यान प्रस्तुत किए, वह सराहनीय है. ऐसे आयोजनों से युवाओं में भाषा और साहित्य के प्रति रुचि बढ़ती है.
भविष्य में भी होंगे ऐसे कार्यक्रम
कॉलेज के प्राचार्य डॉ. विभव कुमार शुक्ला ने ‘शब्द उत्सव’ के आयोजन के लिए हिंदी विभाग के प्रमुख डॉ. जय चंद और विभाग के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के साथ विद्यार्थियों में हिंदी के प्रति रुचि विकसित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएंगे.
उन्होंने कहा कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, साहित्य और विचारों से जुड़ी पहचान भी है. ऐसे आयोजनों के जरिए विद्यार्थियों को हिंदी की समृद्ध परंपरा से जोड़ने का प्रयास जारी रहेगा.