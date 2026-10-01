/HPNLU शिमला में छात्र ने किया आत्महत्या का प्रयास, वीडियो में लगाए रैगिंग-प्रताड़ना के आरोप

घटना से पहले छात्र ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था. वीडियो में छात्र भावुक होकर विश्वविद्यालय प्रशासन, कुलपति, रजिस्ट्रार और एक सहपाठी पर गंभीर आरोप लगाता दिखाई दे रहा है. छात्र ने दावा किया कि कुछ छात्र कथित तौर पर उसे लंबे समय से परेशान कर रहे थे और शिकायत करने के बावजूद उसकी समस्याओं पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई.