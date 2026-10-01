/HPNLU शिमला में छात्र ने किया आत्महत्या का प्रयास, वीडियो में लगाए रैगिंग-प्रताड़ना के आरोप

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (HPNLU) शिमला के घंडल कैंपस में तृतीय वर्ष के एक छात्र ने खुद को चोट पहुंचाकर आत्महत्या का प्रयास किया. घटना के बाद छात्र को उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला ले जाया गया. पुलिस के अनुसार, छात्र की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. मामले की जांच जारी है.
घटना से पहले छात्र ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था. वीडियो में छात्र भावुक होकर विश्वविद्यालय प्रशासन, कुलपति, रजिस्ट्रार और एक सहपाठी पर गंभीर आरोप लगाता दिखाई दे रहा है. छात्र ने दावा किया कि कुछ छात्र कथित तौर पर उसे लंबे समय से परेशान कर रहे थे और शिकायत करने के बावजूद उसकी समस्याओं पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई.
शिमला पुलिस के मुताबिक, घंडल स्थित लॉ यूनिवर्सिटी में तृतीय वर्ष के छात्र निखिल द्वारा खुद को चोट पहुंचाने की सूचना मिली थी. जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस ने मौके पर आवश्यक कार्रवाई की और छात्र को इलाज के लिए आईजीएमसी पहुंचाया.
वीडियो में लगाए गंभीर आरोप
छात्र द्वारा घटना से पहले साझा किए गए वीडियो को भी पुलिस जांच का हिस्सा बनाया गया है. वीडियो में छात्र ने कथित रैगिंग और मानसिक प्रताड़ना से जुड़े आरोप लगाए हैं. हालांकि, छात्र द्वारा लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है.
पुलिस ने बताया कि घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में छात्र से जुड़े एक पुराने विवाद और अर्की थाना, जिला सोलन में दर्ज एक मामले की जानकारी भी सामने आई है.
पुलिस के अनुसार, सोशल मीडिया वीडियो में लगाए गए आरोपों के साथ-साथ छात्र और विश्वविद्यालय से जुड़े अन्य तथ्यों की भी पड़ताल की जा रही है. जांच के आधार पर मामले में नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.