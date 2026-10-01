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HPNLU शिमला में छात्र ने किया आत्महत्या का प्रयास, वीडियो में लगाए रैगिंग-प्रताड़ना के आरोप

Shimla Suicide Attempt: HPNLU शिमला के घंडल कैंपस में तृतीय वर्ष के छात्र ने आत्महत्या का प्रयास किया. घटना से पहले वीडियो में रैगिंग और प्रताड़ना के आरोप लगाए. पुलिस जांच जारी.

Written ByRaj Rani
Published: Oct 01, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 12:44 PM IST
HPNLU शिमला में छात्र ने किया आत्महत्या का प्रयास, वीडियो में लगाए रैगिंग-प्रताड़ना के आरोप

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