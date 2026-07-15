/HP-SHIVA परियोजना से हिमाचल में बागवानी को नई उड़ान, 15 हजार किसान परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य

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Una News: हिमाचल प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और पारंपरिक खेती को आधुनिक बागवानी से जोड़ने के उद्देश्य से संचालित एचपी-शिवा परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है. एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के सहयोग से लागू इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत सात जिलों में बड़े स्तर पर फलदार पौधों के क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं. इसी क्रम में ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के टीहरा में परियोजना की समीक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक विवेक शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने पौधारोपण कर परियोजना की शुरुआत का संदेश दिया.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक विवेक शर्मा ने कहा कि एचपी-शिवा परियोजना प्रदेश के किसानों के लिए गेमचेंजर साबित होगी. इससे आधुनिक, वैज्ञानिक और व्यावसायिक बागवानी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कृषि और बागवानी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. परियोजना का उद्देश्य किसानों को केवल पारंपरिक खेती तक सीमित न रखकर उन्हें अधिक लाभकारी फल उत्पादन से जोड़ना है.
करीब 1,292 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना एशियन डेवलपमेंट बैंक और हिमाचल सरकार के संयुक्त सहयोग से लागू की जा रही है. इसके तहत ऊना, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर जिलों में लगभग 6,000 हेक्टेयर भूमि पर आधुनिक बागवानी विकसित की जाएगी तथा 400 क्लस्टर तैयार किए जाएंगे. परियोजना से करीब 15 हजार किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलने का लक्ष्य रखा गया है.
विधायक ने बताया कि ऊना जिले में पहले चरण के तहत 149 हेक्टेयर क्षेत्र का चयन किया गया है, जहां सोलर फेंसिंग, आधुनिक ड्रिप सिंचाई प्रणाली और जल संरक्षण के लिए बड़े मॉड्यूलर टैंक बनाए जा रहे हैं. जिले में अब तक 65,575 उच्च गुणवत्ता वाले फलदार पौधे लगाए जा चुके हैं, जिनमें अमरूद, अनार और मुसम्मी प्रमुख हैं.
उन्होंने कहा कि बंगाणा, हरोली और गगरेट विकास खंडों के विभिन्न क्षेत्रों में परियोजना के क्लस्टरों पर तेजी से काम चल रहा है. जुलाई-अगस्त 2026 के दौरान लगभग 70 हजार अतिरिक्त फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा. इसके लिए विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और मानसून के दौरान बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा.
इस परियोजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर सिंचाई, जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा और बाजार आधारित बागवानी अपनाने का अवसर मिलेगा, जिससे प्रदेश में कृषि और बागवानी क्षेत्र को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.