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HP-SHIVA परियोजना से हिमाचल में बागवानी को नई उड़ान, 15 हजार किसान परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य

एचपी-शिवा परियोजना के तहत हिमाचल के 7 जिलों में 1300 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है. 15 हजार किसान परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 400 क्लस्टर और 70 हजार नए फलदार पौधे लगाए जाएंगे.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 15, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:20 PM IST
HP-SHIVA परियोजना से हिमाचल में बागवानी को नई उड़ान, 15 हजार किसान परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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