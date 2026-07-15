/HP-SHIVA परियोजना से हिमाचल में बागवानी को नई उड़ान, 15 हजार किसान परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य

Una News: हिमाचल प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और पारंपरिक खेती को आधुनिक बागवानी से जोड़ने के उद्देश्य से संचालित एचपी-शिवा परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है. एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के सहयोग से लागू इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत सात जिलों में बड़े स्तर पर फलदार पौधों के क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं. इसी क्रम में ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के टीहरा में परियोजना की समीक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक विवेक शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने पौधारोपण कर परियोजना की शुरुआत का संदेश दिया.