HPAS Transfer News(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2024 बैच के छह हिमाचल प्रशासनिक सेवा (HPAS) प्रोबेशनर अधिकारियों के तबादला एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं. कार्मिक विभाग (नियुक्ति-4) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सभी तबादले जनहित में तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं.