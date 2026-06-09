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HPAS प्रोबेशनर अधिकारियों के तबादले, छह अधिकारियों को मिली नई तैनाती

HPAS Transfer News: जारी आदेशों के तहत हिमानी को एसी (विकास)-सह-खंड विकास अधिकारी, चौहारा (शिमला) के पद से स्थानांतरित कर सहायक आयुक्त (राजस्व)-सह-तहसीलदार, प्रागपुर (कांगड़ा) नियुक्त किया गया है.

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 09, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:23 PM IST
HPAS प्रोबेशनर अधिकारियों के तबादले, छह अधिकारियों को मिली नई तैनाती

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Manpreet Singh

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Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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