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HPAS Transfer News(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2024 बैच के छह हिमाचल प्रशासनिक सेवा (HPAS) प्रोबेशनर अधिकारियों के तबादला एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं. कार्मिक विभाग (नियुक्ति-4) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सभी तबादले जनहित में तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं.
जारी आदेशों के तहत हिमानी को एसी (विकास)-सह-खंड विकास अधिकारी, चौहारा (शिमला) के पद से स्थानांतरित कर सहायक आयुक्त (राजस्व)-सह-तहसीलदार, प्रागपुर (कांगड़ा) नियुक्त किया गया है.
इसी प्रकार अनुभव तंवर को चौंतड़ा (मंडी) से निहरी (मंडी), कार्तिकेय डोगरा को गोपालपुर, सरकाघाट (मंडी) से नैना देवी जी, स्वारघाट (बिलासपुर) तथा करणवीर सिंह को कुपवी (शिमला) से जुब्बल (शिमला) में सहायक आयुक्त (राजस्व)-सह-तहसीलदार के पद पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.
इसके अलावा नेहा नेगी को संगड़ाह (सिरमौर) से निचार, भाबा नगर (किन्नौर) और योगेश कुमार को पांगी (चंबा) से रामपुर (शिमला) में सहायक आयुक्त (राजस्व)-सह-तहसीलदार के पद पर नियुक्त किया गया है.
मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए कार्यस्थलों पर कार्यभार ग्रहण करना होगा. यह आदेश राज्यपाल की ओर से जारी किए गए हैं.
सरकार का मानना है कि इन प्रशासनिक फेरबदल से विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी तथा सुचारू बनाया जा सकेगा.