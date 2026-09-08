/HPU संशोधन विधेयक पर बवाल! शिक्षकों ने खोला मोर्चा, यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता छिनने का लगाया आरोप

शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में विश्वविद्यालय की भूमिका पर जोर

प्रो. नितिन व्यास ने कहा कि शिक्षक भर्ती विश्वविद्यालय की अकादमिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है. प्रत्येक विश्वविद्यालय की अपनी अलग शैक्षणिक और शोध संबंधी जरूरतें होती हैं. ऐसे में भर्ती और चयन प्रक्रिया में विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, विषय विशेषज्ञता और अकादमिक योग्यता को पर्याप्त महत्व मिलना चाहिए.