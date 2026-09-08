/HPU संशोधन विधेयक पर बवाल! शिक्षकों ने खोला मोर्चा, यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता छिनने का लगाया आरोप

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ (HPUTWA) ने हिमाचल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के विरोध में विश्वविद्यालय परिसर में अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखा. संघ का कहना है कि प्रस्तावित बदलावों से विश्वविद्यालय की अकादमिक एवं संस्थागत स्वायत्तता, शिक्षक की गरिमा और उच्च शिक्षा के मूल्यों पर असर पड़ सकता है.
HPUTWA अध्यक्ष प्रो. नितिन व्यास ने कहा कि विश्वविद्यालय की अकादमिक और संस्थागत स्वायत्तता गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तथा स्वतंत्र शैक्षणिक वातावरण के लिए जरूरी है. उन्होंने आरोप लगाया कि अफसरशाही के प्रभाव में सरकार को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है.
विभिन्न संस्थानों के शिक्षकों ने लिया हिस्सा
प्रदर्शन में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वरिष्ठ एवं विशिष्ट प्रोफेसरों के अलावा UILS, UIT, UCBS, PG Centre, CDOE और Evening Centre से जुड़े प्राध्यापक भी शामिल हुए. शिक्षकों ने संघ की मांगों के समर्थन में एकजुटता जताई.
HPUTWA ने कहा कि यह मुद्दा केवल शिक्षक भर्ती तक सीमित नहीं है. इसके दायरे में विश्वविद्यालय की अकादमिक और संस्थागत स्वायत्तता, प्रशासनिक स्वतंत्रता, शिक्षा की गुणवत्ता तथा शिक्षकों की पेशेवर गरिमा जैसे महत्वपूर्ण विषय भी शामिल हैं.
शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में विश्वविद्यालय की भूमिका पर जोर
प्रो. नितिन व्यास ने कहा कि शिक्षक भर्ती विश्वविद्यालय की अकादमिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है. प्रत्येक विश्वविद्यालय की अपनी अलग शैक्षणिक और शोध संबंधी जरूरतें होती हैं. ऐसे में भर्ती और चयन प्रक्रिया में विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, विषय विशेषज्ञता और अकादमिक योग्यता को पर्याप्त महत्व मिलना चाहिए.
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है, लेकिन इसके साथ संस्थागत और अकादमिक स्वतंत्रता की रक्षा भी की जानी चाहिए. संघ का कहना है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करे और विश्वविद्यालयों को अनावश्यक प्रशासनिक नियंत्रण से बचाए.
राज्यपाल से मुलाकात करेगा प्रतिनिधिमंडल
HPUTWA अध्यक्ष ने बताया कि संघ का प्रतिनिधिमंडल जल्द राज्यपाल से मुलाकात कर विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, शिक्षक भर्ती व्यवस्था और प्रस्तावित प्रशासनिक नियंत्रण से जुड़े मुद्दों को उठाएगा.
संघ की मांग है कि शिक्षक भर्ती की ऐसी प्रणाली तैयार की जाए जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ-साथ अकादमिक स्वतंत्रता, संस्थागत स्वायत्तता, विषय विशेषज्ञता और शिक्षक की पेशेवर स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहे.
राजनीतिक विरोध नहीं, शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा: HPUTWA
HPUTWA ने स्पष्ट किया कि उसका विरोध किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल विशेष के खिलाफ नहीं है. संघ के मुताबिक, प्रदर्शन का उद्देश्य शैक्षणिक स्वतंत्रता, शिक्षक की गरिमा, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्वायत्त पहचान की रक्षा करना है.