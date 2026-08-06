HPU में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ ABVP का आंदोलन तेज, चौथे दिन भी जारी रहा क्रमिक अनशन

राज्य चुनें
Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) में फीस बढ़ोतरी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. परिषद का अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन अब चौथे दिन में प्रवेश कर गया है. एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रदेश सरकार ने फीस वृद्धि का फैसला वापस नहीं लिया, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.
HPU इकाई के अध्यक्ष अक्षय ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार की फीस में 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है, जबकि छात्रों को अब भी कई बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. उनका आरोप है कि परिसर में छात्रों के लिए पर्याप्त बस सुविधा नहीं है और छात्रावासों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है. ऐसे में फीस में इतनी बड़ी वृद्धि उचित नहीं ठहराई जा सकती.
आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों पर पड़ेगा असर
एबीवीपी का कहना है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्र पढ़ाई करते हैं. फीस बढ़ने से इन छात्रों और उनके परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा. परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार से फीस वृद्धि का निर्णय तुरंत वापस लेने की मांग की है.
आमरण अनशन और प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी
एबीवीपी ने साफ कहा है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो क्रमिक अनशन को आमरण अनशन में बदल दिया जाएगा. परिषद ने यह भी चेतावनी दी कि फीस वृद्धि वापस नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को हिमाचल प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों तक भी विस्तारित किया जाएगा.
परिषद का कहना है कि छात्रों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जरूरत पड़ने पर प्रदेशभर में व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा.