HPU में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ ABVP का आंदोलन तेज, चौथे दिन भी जारी रहा क्रमिक अनशन

HPU इकाई के अध्यक्ष अक्षय ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार की फीस में 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है, जबकि छात्रों को अब भी कई बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. उनका आरोप है कि परिसर में छात्रों के लिए पर्याप्त बस सुविधा नहीं है और छात्रावासों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है. ऐसे में फीस में इतनी बड़ी वृद्धि उचित नहीं ठहराई जा सकती.