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HPU में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ ABVP का आंदोलन तेज, चौथे दिन भी जारी रहा क्रमिक अनशन

ABVP Protest: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ ABVP का आंदोलन चौथे दिन भी जारी रहा। परिषद ने फीस वृद्धि वापस न लेने पर आमरण अनशन और प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 06, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:17 PM IST
HPU में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ ABVP का आंदोलन तेज, चौथे दिन भी जारी रहा क्रमिक अनशन

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