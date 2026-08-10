HPU में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ SFI का प्रदर्शन, SCA चुनाव बहाल करने की मांग

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) में फीस बढ़ोतरी, नई समय-सारणी और छात्र संघ चुनाव (SCA) बहाल करने की मांग को लेकर सोमवार को SFI ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान छात्र संगठन ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फीस वृद्धि वापस लेने और विद्यार्थियों की समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की.
SFI नेताओं ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में लगातार अलग-अलग मदों में फीस बढ़ाई जा रही है. अकादमिक फीस के अलावा परीक्षा शुल्क, हॉस्टल फीस, बस किराया और थीसिस सबमिशन फीस समेत कई शुल्कों में बढ़ोतरी से विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है. संगठन का कहना है कि HPU एक सार्वजनिक शिक्षण संस्थान है, इसलिए यहां शिक्षा को महंगा करने के बजाय विद्यार्थियों के लिए सुलभ और किफायती बनाया जाना चाहिए.
गरीब छात्रों पर सबसे ज्यादा असर
SFI ने कहा कि लगातार फीस बढ़ने का सबसे अधिक असर आर्थिक रूप से कमजोर और सामान्य परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों पर पड़ रहा है. संगठन ने विश्वविद्यालय प्रशासन से फीस वृद्धि पर तत्काल रोक लगाने और बढ़ाई गई फीस वापस लेने की मांग की.
नई टाइम-टेबल व्यवस्था पर भी विरोध
प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय की नई समय-सारणी को लेकर भी SFI ने सवाल उठाए. छात्र संगठन का कहना है कि लगातार कक्षाओं और व्यस्त शेड्यूल के कारण विद्यार्थियों को स्व-अध्ययन के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल रहा.
खासकर लॉ के विद्यार्थियों का हवाला देते हुए SFI ने कहा कि उन्हें कक्षाओं के अलावा केस लॉ, किताबें, असाइनमेंट और अन्य अध्ययन सामग्री पढ़ने के लिए पर्याप्त समय की जरूरत होती है. नई टाइम-टेबल व्यवस्था के कारण विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई को संतुलित करना मुश्किल हो रहा है.
SFI ने मांग की कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समय-सारणी की दोबारा समीक्षा की जाए और ऐसा शेड्यूल तैयार किया जाए, जिसमें कक्षाओं के साथ स्व-अध्ययन के लिए भी पर्याप्त समय मिले.
SCA चुनाव बहाल करने की मांग
SFI ने SCA चुनाव तत्काल बहाल करने की मांग भी उठाई. संगठन का कहना है कि छात्र संघ चुनाव विद्यार्थियों को अपनी लोकतांत्रिक आवाज रखने और विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष अपनी समस्याएं उठाने का महत्वपूर्ण मंच देते हैं.
SFI नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव बहाल नहीं होने से छात्रों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्र संघ चुनाव जल्द कराने की मांग की.
मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी
SFI की HPU इकाई ने स्पष्ट किया कि फीस वृद्धि वापस लेने, नई समय-सारणी में बदलाव करने और SCA चुनाव बहाल करने की मांग पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. संगठन ने कहा कि विद्यार्थियों के शिक्षा के अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार और बेहतर शैक्षणिक माहौल के लिए उसका संघर्ष जारी रहेगा.