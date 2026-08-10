HPU में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ SFI का प्रदर्शन, SCA चुनाव बहाल करने की मांग

SFI नेताओं ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में लगातार अलग-अलग मदों में फीस बढ़ाई जा रही है. अकादमिक फीस के अलावा परीक्षा शुल्क, हॉस्टल फीस, बस किराया और थीसिस सबमिशन फीस समेत कई शुल्कों में बढ़ोतरी से विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है. संगठन का कहना है कि HPU एक सार्वजनिक शिक्षण संस्थान है, इसलिए यहां शिक्षा को महंगा करने के बजाय विद्यार्थियों के लिए सुलभ और किफायती बनाया जाना चाहिए.