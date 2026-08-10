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HPU में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ SFI का प्रदर्शन, SCA चुनाव बहाल करने की मांग

HPU Fee Hike: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी, नई टाइम-टेबल और SCA चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर SFI ने प्रदर्शन किया. मांगें न मानीं तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 10, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:07 PM IST
HPU में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ SFI का प्रदर्शन, SCA चुनाव बहाल करने की मांग

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