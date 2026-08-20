भगेड़-पनौल मार्ग पर बड़ा हादसा टला, हवा में लटकी HRTC बस; 30 यात्रियों की बची जान

Bilaspur (विजय भारद्वाज): बिलासपुर जिले के भगेड़-पनौल मार्ग पर हनुमान मंदिर के समीप उस समय बड़ा हादसा टल गया, जब जबलू से घुमारवीं आ रही HRTC की बस अनियंत्रित होकर सामने से आ रही निजी बस से टकरा गई. टक्कर के बाद सरकारी बस सड़क से बाहर निकल गई और उसका एक बड़ा हिस्सा सड़क किनारे हवा में लटक गया. सड़क के नीचे करीब 200 मीटर गहरी खाई होने के कारण बस में सवार यात्रियों की सांसें थम गईं.