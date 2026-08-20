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भगेड़-पनौल मार्ग पर बड़ा हादसा टला, हवा में लटकी HRTC बस; 30 यात्रियों की बची जान

बिलासपुर के भगेड़-पनौल मार्ग पर HRTC बस निजी बस से टकराने के बाद सड़क किनारे हवा में लटक गई. क्रैश बैरियर ने बस को करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिरने से बचा लिया.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 20, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 02:43 PM IST
भगेड़-पनौल मार्ग पर बड़ा हादसा टला, हवा में लटकी HRTC बस; 30 यात्रियों की बची जान

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