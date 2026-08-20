भगेड़-पनौल मार्ग पर बड़ा हादसा टला, हवा में लटकी HRTC बस; 30 यात्रियों की बची जान

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Bilaspur (विजय भारद्वाज): बिलासपुर जिले के भगेड़-पनौल मार्ग पर हनुमान मंदिर के समीप उस समय बड़ा हादसा टल गया, जब जबलू से घुमारवीं आ रही HRTC की बस अनियंत्रित होकर सामने से आ रही निजी बस से टकरा गई. टक्कर के बाद सरकारी बस सड़क से बाहर निकल गई और उसका एक बड़ा हिस्सा सड़क किनारे हवा में लटक गया. सड़क के नीचे करीब 200 मीटर गहरी खाई होने के कारण बस में सवार यात्रियों की सांसें थम गईं.
हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, सड़क किनारे लगे क्रैश बैरियर ने बस को खाई में गिरने से रोक लिया. अगर बस खाई में गिर जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था. खास बात यह है कि खाई के नीचे हाई टेंशन बिजली की लाइन भी गुजर रही है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती थी.
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की. राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई. कुछ यात्रियों को मामूली खरोंचें आई हैं और सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं.
हादसे के कारण कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा. बाद में प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से यातायात व्यवस्था को सामान्य कर दिया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क किनारे लगा क्रैश बैरियर इस हादसे में कई जिंदगियों का रक्षक साबित हुआ. इसके कारण बस खाई में गिरने से बच गई और करीब 30 लोगों की जान बच गई.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, HRTC की बस जबलू से घुमारवीं की ओर आ रही थी. बस में चालक और परिचालक समेत करीब 28 यात्री सवार थे. वहीं, पुलिस अधीक्षक बिलासपुर अभिषेक धीमान ने बताया कि हादसे में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है. पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है.