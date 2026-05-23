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एचआरटीसी कर्मचारियों ने दी बसें बंद करने की बड़ी और कड़ी चेतावनी!

HRTC Employees Strike: नाहन में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें हर महीने समय पर वेतन नहीं मिल रहा, जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है. कर्मचारियों का कहना है कि लगातार वेतन में देरी होने से आर्थिक संकट गहराता जा रहा है और परिवार चलाना चुनौती बन गया है.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 23, 2026, 04:47 PM IST

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एचआरटीसी कर्मचारियों ने दी बसें बंद करने की बड़ी और कड़ी चेतावनी!

HRTC Employees Strike: हिमाचल प्रदेश में वेतन को लेकर एक बार फिर परिवहन विभाग के कर्मचारियों की नाराजगी सामने आई है. सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में शनिवार को HRTC कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 1 जून तक उनके खातों में वेतन नहीं आया तो 2 जून से हड़ताल शुरू कर दी जाएगी. वहीं HRTC वर्कशॉप कर्मचारियों ने भी टूल डाउन करने की चेतावनी दी है.

नाहन में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें हर महीने समय पर वेतन नहीं मिल रहा, जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है. कर्मचारियों का कहना है कि लगातार वेतन में देरी होने से आर्थिक संकट गहराता जा रहा है और परिवार चलाना चुनौती बन गया है.

चालक-परिचालक यूनियन के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि निगम प्रबंधन लगातार कर्मचारियों की समस्याओं की अनदेखी कर रहा है. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 1 जून तक वेतन जारी नहीं किया गया तो 2 जून की रात 12 बजे के बाद कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कर्मचारियों के वेतन के अलावा लाखों रुपये के भत्ते भी लंबे समय से लंबित पड़े हैं, जिनका भुगतान नहीं किया जा रहा.

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वहीं HRTC वर्कशॉप कर्मचारियों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि परिवहन निगम की वर्कशॉप पहले ही कर्मचारियों की कमी से जूझ रही है. इसके बावजूद कर्मचारी अतिरिक्त समय तक काम कर रहे हैं, लेकिन समय पर वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है.

वर्कशॉप कर्मचारी यशपाल ठाकुर ने कहा कि यदि समय रहते कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना गया तो वर्कशॉप कर्मचारी भी टूल डाउन करने को मजबूर होंगे, जिससे परिवहन सेवाओं पर असर पड़ सकता है.

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