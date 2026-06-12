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देहरा में HRTC कर्मचारियों का प्रदर्शन, मांगें पूरी न होने पर 25 जून से बेमियादी हड़ताल की चेतावनी

HRTC Strike News: यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि 24 जून तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो 25 जून से प्रदेशभर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी.

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 12, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:42 PM IST
देहरा में HRTC कर्मचारियों का प्रदर्शन, मांगें पूरी न होने पर 25 जून से बेमियादी हड़ताल की चेतावनी

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Manpreet Singh

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Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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