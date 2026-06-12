HRTC Strike News(सुनील कुमार): हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. शुक्रवार को देहरा में दोनों यूनियनों के सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए सरकार पर कर्मचारियों की मांगों की लगातार अनदेखी करने का आरोप लगाया.