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HRTC Strike News(सुनील कुमार): हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. शुक्रवार को देहरा में दोनों यूनियनों के सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए सरकार पर कर्मचारियों की मांगों की लगातार अनदेखी करने का आरोप लगाया.
यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि 24 जून तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो 25 जून से प्रदेशभर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी.
देहरा में आयोजित प्रदर्शन के दौरान HRTC ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि निगम कर्मचारियों का 75 माह का ओवरटाइम भुगतान अब तक लंबित है. कर्मचारियों के अनुसार उनका बकाया ओवरटाइम करीब 110 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही.
यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने अन्य विभागों के कर्मचारियों को 50-50 हजार रुपये की किस्तें जारी कर दी हैं, जबकि HRTC कर्मचारियों को अब तक किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई है. इससे निगम कर्मचारियों में भारी नाराजगी का माहौल है.
प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की. यूनियन का कहना है कि यदि सरकार ने समय रहते समाधान नहीं निकाला, तो इसका असर प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर पड़ सकता है.