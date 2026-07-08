/समय पर वेतन नहीं मिला तो HRTC बसों का संचालन होगा प्रभावित, कर्मचारी यूनियन ने सरकार को दी चेतावनी

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Dharamshala News: हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के कर्मचारियों ने वेतन और लंबित वित्तीय मांगों को लेकर सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है. एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष मान सिंह ने कहा कि यदि कर्मचारियों के खातों में हर महीने की पहली तारीख को वेतन नहीं पहुंचा तो चालक बसों का संचालन रोक देंगे और प्रदेशभर में चक्का जाम किया जाएगा.
धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मान सिंह ने कहा कि समय पर वेतन की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो पाया है. उन्होंने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त राजस्व होने के बावजूद कर्मचारियों के वेतन का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा, जिससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है.
वेतन विसंगतियों पर भी उठाए सवाल
यूनियन ने निगम में चालकों के वेतन ढांचे को लेकर भी सवाल उठाए. मान सिंह के अनुसार, नई भर्ती वाले चालकों को अधिक वेतन देने की बात कही जा रही है, जबकि लंबे समय से कार्यरत अनुबंध और नियमित चालक अपेक्षाकृत कम वेतन पा रहे हैं. उन्होंने इस विसंगति को दूर करने और सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने की मांग की.
कुछ मांगों पर प्रगति, कई मुद्दे अब भी लंबित
यूनियन का कहना है कि हाल ही में निगम प्रबंधन के साथ हुई बैठक में कुछ मांगों पर सकारात्मक प्रगति हुई है. कर्मचारियों के मेडिकल बिलों का भुगतान किया गया है और 75 कर्मचारियों को बैकडेट से नियमित किया गया है. हालांकि, एरियर, वर्दी भत्ता, ओवरटाइम भुगतान, पदोन्नति और अन्य वित्तीय मांगें अब भी लंबित हैं. प्रबंधन ने इन मामलों को जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया है.
आंदोलन तेज करने की चेतावनी
कर्मचारी यूनियन ने कहा कि यदि समय पर वेतन और अन्य लंबित मांगों का समाधान नहीं हुआ तो प्रदेशभर में आंदोलन को और तेज किया जाएगा. यूनियन का दावा है कि सभी डिपो के कर्मचारी एकजुट हैं और आवश्यकता पड़ने पर बस सेवाओं को भी प्रभावित किया जा सकता है. कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि समय पर वेतन उनकी प्राथमिक मांग है और इसके लिए वे हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेंगे.