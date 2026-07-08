/समय पर वेतन नहीं मिला तो HRTC बसों का संचालन होगा प्रभावित, कर्मचारी यूनियन ने सरकार को दी चेतावनी

आंदोलन तेज करने की चेतावनी

कर्मचारी यूनियन ने कहा कि यदि समय पर वेतन और अन्य लंबित मांगों का समाधान नहीं हुआ तो प्रदेशभर में आंदोलन को और तेज किया जाएगा. यूनियन का दावा है कि सभी डिपो के कर्मचारी एकजुट हैं और आवश्यकता पड़ने पर बस सेवाओं को भी प्रभावित किया जा सकता है. कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि समय पर वेतन उनकी प्राथमिक मांग है और इसके लिए वे हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेंगे.