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समय पर वेतन नहीं मिला तो HRTC बसों का संचालन होगा प्रभावित, कर्मचारी यूनियन ने सरकार को दी चेतावनी

HRTC Strike: एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि हर महीने की पहली तारीख को वेतन नहीं मिला तो प्रदेशभर में बसों का संचालन ठप कर चक्का जाम किया जाएगा. कर्मचारियों ने वेतन, एरियर, ओवरटाइम और अन्य लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 08, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:44 PM IST
समय पर वेतन नहीं मिला तो HRTC बसों का संचालन होगा प्रभावित, कर्मचारी यूनियन ने सरकार को दी चेतावनी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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