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HRTC Strike: हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के चालक और परिचालकों की प्रस्तावित हड़ताल से पहले निगम प्रबंधन ने बस सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं. बुधवार रात 12 बजे से हड़ताल की चेतावनी के बीच बिलासपुर में अस्थायी चालकों और परिचालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि यात्रियों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े.
25 अस्थायी चालकों की भर्ती शुरू
एचआरटीसी वर्कशॉप बिलासपुर में 25 दैनिक वेतनभोगी चालकों की अस्थायी भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की गई. भर्ती में भाग लेने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा पहुंचे. युवाओं ने इसे रोजगार प्राप्त करने का अच्छा अवसर बताते हुए उत्साह के साथ प्रक्रिया में हिस्सा लिया.
होमगार्ड कर्मियों की भी ली जाएगी मदद
एचआरटीसी प्रबंधन ने हड़ताल की स्थिति से निपटने के लिए होमगार्ड विभाग का सहयोग भी मांगा है. फिलहाल 32 होमगार्ड चालक और परिचालकों की व्यवस्था की गई है, जबकि अतिरिक्त 7 चालक और 25 परिचालकों की मांग भी भेजी गई है.
उप मंडलीय प्रबंधक विवेक लखनपाल ने बताया कि निगम का उद्देश्य अधिकतम रूटों पर बस सेवाएं जारी रखना है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.
160 में से 25 रूट हो सकते हैं प्रभावित
बिलासपुर जिले में HRTC के करीब 160 रूट संचालित होते हैं. यदि हड़ताल होती है तो लगभग 20 से 25 रूट प्रभावित हो सकते हैं. हालांकि निगम का दावा है कि अधिकांश सेवाओं को जारी रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं.
बाहरी राज्यों के कई रूट रह सकते हैं बंद
हड़ताल की स्थिति में हिमाचल से बाहर जाने वाली कुछ प्रमुख बस सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. इनमें:
चंडीगढ़ के 9 रूट
दिल्ली के 4 रूट
हरिद्वार के 2 रूट
चंबा का 1 रूट
कटड़ा का 1 रूट
शामिल हैं. इन रूटों पर बस संचालन पूरी तरह बंद रहने की संभावना जताई गई है.
हड़ताल नहीं हुई तो मिलेगा मानदेय
निगम प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि यदि यूनियन अंतिम समय में हड़ताल का फैसला वापस लेती है, तो भर्ती किए गए अस्थायी चालक और परिचालकों को आधे दिन का मानदेय प्रदान किया जाएगा.
सरकार पहले ही दे चुकी है सख्त चेतावनी
गौरतलब है कि राज्य सरकार और परिवहन विभाग पहले ही हड़ताल को लेकर सख्त रुख अपना चुके हैं. सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक सेवाओं को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और जरूरत पड़ने पर ESMA के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है.
ऐसे में अब सभी की नजरें HRTC कर्मचारी यूनियन के अगले कदम और संभावित हड़ताल पर टिकी हुई हैं, जिसका सीधा असर लाखों यात्रियों की आवाजाही पर पड़ सकता है.