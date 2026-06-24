HRTC Strike: हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के चालक और परिचालकों की प्रस्तावित हड़ताल से पहले निगम प्रबंधन ने बस सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं. बुधवार रात 12 बजे से हड़ताल की चेतावनी के बीच बिलासपुर में अस्थायी चालकों और परिचालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि यात्रियों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े.