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HRTC हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा दांव! रातों-रात शुरू हुई भर्ती, कई रूट बंद होने का खतरा

Himachal Roadways: चालक-परिचालकों की प्रस्तावित हड़ताल से पहले बिलासपुर में 25 अस्थायी चालकों की भर्ती शुरू. होमगार्ड कर्मियों की भी तैनाती, कई इंटरस्टेट और लोकल रूट प्रभावित होने की आशंका.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 24, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:30 PM IST
HRTC हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा दांव! रातों-रात शुरू हुई भर्ती, कई रूट बंद होने का खतरा

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