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HRTC कर्मचारियों की हड़ताल टली, सरकार और यूनियन के बीच बनी सहमति;मानी करोड़ों की मांगें!

HRTC Strike: HRTC चालक-परिचालक यूनियन ने सरकार के साथ सहमति बनने के बाद हड़ताल वापस ले ली है. कर्मचारियों के ओवरटाइम, मेडिकल बिल, वर्दी भत्ता और अन्य लंबित मांगों पर सकारात्मक फैसला लिया गया है. जानें पूरी खबर.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 25, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:39 PM IST
HRTC कर्मचारियों की हड़ताल टली, सरकार और यूनियन के बीच बनी सहमति;मानी करोड़ों की मांगें!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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