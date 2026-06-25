ओवरटाइम और मेडिकल बिलों के भुगतान पर सहमति

बैठक में कर्मचारियों के 12 महीने से लंबित ओवरटाइम भुगतान को जारी करने पर सहमति बनी. इसके साथ ही भविष्य में ओवरटाइम की राशि एक से दो महीने के भीतर नियमित रूप से देने का आश्वासन भी दिया गया है. कर्मचारियों के मेडिकल रीइम्बर्समेंट के करीब 7.30 करोड़ रुपये के भुगतान को लेकर भी सकारात्मक निर्णय लिया गया.