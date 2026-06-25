राज्य चुनें
Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) के चालक-परिचालक कर्मचारियों को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल समाप्त हो गया है. यूनियन ने सरकार के साथ हुई सकारात्मक वार्ता के बाद अपनी प्रस्तावित हड़ताल वापस लेने की घोषणा कर दी है. यह फैसला बुधवार देर शाम अतिरिक्त मुख्य सचिव आर. डी. नजीम के साथ करीब तीन घंटे तक चली बैठक के बाद लिया गया.
यूनियन के अनुसार, सरकार ने कर्मचारियों की कई महत्वपूर्ण मांगों और लंबित देनदारियों पर सहमति जताई है. चालक-परिचालक यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने बताया कि कर्मचारियों से जुड़े लगभग 42 से 45 करोड़ रुपये के वित्तीय मामलों के समाधान का आश्वासन मिला है.
ओवरटाइम और मेडिकल बिलों के भुगतान पर सहमति
बैठक में कर्मचारियों के 12 महीने से लंबित ओवरटाइम भुगतान को जारी करने पर सहमति बनी. इसके साथ ही भविष्य में ओवरटाइम की राशि एक से दो महीने के भीतर नियमित रूप से देने का आश्वासन भी दिया गया है. कर्मचारियों के मेडिकल रीइम्बर्समेंट के करीब 7.30 करोड़ रुपये के भुगतान को लेकर भी सकारात्मक निर्णय लिया गया.
वर्दी भत्ता और अन्य सुविधाएं मिलेंगी
समझौते के तहत चालक, परिचालक और मैकेनिकों को एक वर्दी का नकद भत्ता देने और एक वर्दी तत्काल उपलब्ध कराने पर भी सहमति बनी है. इसके अलावा कर्मचारियों से जुड़ी अन्य लंबित सुविधाओं और मामलों पर भी सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है.
वेतन विसंगतियों और सेवा लाभों पर होगी कार्रवाई
वरिष्ठ चालकों और वेतन परिचालकों की वेतन विसंगतियों के मामलों को सर्विस कमेटी के पास भेजने का निर्णय लिया गया है. वहीं कर्मचारियों को 4-9-14 सेवा लाभ बहाल करने और अन्य लंबित मुद्दों के समाधान की दिशा में भी सहमति बनी है.
परिचालकों की मांग भी हुई स्वीकार
यूनियन के मुताबिक, परिचालकों की 150 किलोमीटर की यात्रा पूरी होने के बाद फ्रंट सीट पर बैठने की मांग को भी स्वीकार कर लिया गया है. तबादलों और चार्जशीट से जुड़े मामलों पर भी सकारात्मक चर्चा हुई है.
यूनियन का कहना है कि प्रदेश सरकार की मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के हित में सहयोगात्मक रुख अपनाया गया और इसी कारण हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया गया. इससे HRTC की सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी और यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.