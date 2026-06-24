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Shimla News: हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल और चक्का जाम की चेतावनी के बीच राज्य सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है. उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने साफ कहा है कि हड़ताल और चक्का जाम जनहित के खिलाफ हैं और इन्हें किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कर्मचारी आंदोलन पर अड़े रहते हैं तो आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) के तहत कार्रवाई की जाएगी.
"बस नहीं चलानी तो चाबियां सौंप दें"
शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की लगातार रक्षा की है. वेतन और पेंशन का भुगतान समय पर किया गया है और इस मामले में सरकार कभी डिफॉल्ट नहीं हुई. उन्होंने कहा कि यदि कुछ कर्मचारी बसें नहीं चलाना चाहते तो वे निगम को चाबियां सौंप सकते हैं. सरकार नई भर्ती के लिए तैयार है और युवाओं में नौकरी को लेकर उत्साह भी है.
पांच लाख यात्रियों पर पड़ेगा असर
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि HRTC की बसों में प्रतिदिन करीब पांच लाख यात्री सफर करते हैं. ऐसे में हड़ताल का फैसला आम जनता के लिए परेशानी खड़ी करेगा. उन्होंने कर्मचारियों से आंदोलन के बजाय बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की और कहा कि सरकार के दरवाजे हमेशा संवाद के लिए खुले हैं.
पर्यटन सीजन में निगम को हो रही अच्छी आय
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पर्यटन सीजन के दौरान निगम की आय में लगातार वृद्धि हो रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि चक्का जाम और हड़ताल से निगम को नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. उनके अनुसार HRTC का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि जनता को बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराना है.
कर्मचारियों को मिल रहे हैं कई वित्तीय लाभ
उन्होंने बताया कि HRTC कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. साथ ही निगम में पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ भी उपलब्ध कराया गया है. पिछले कुछ वर्षों में कर्मचारियों और पेंशनरों को करोड़ों रुपये के वित्तीय लाभ दिए गए हैं.
तीन साल में खरीदी गईं 813 नई बसें
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने परिवहन सेवाओं को मजबूत करने के लिए पिछले तीन वर्षों में 813 नई बसें खरीदी हैं. इसके अलावा 2,198 कर्मचारियों को अनुबंध से नियमित किया गया है और 145 पीस-मील कर्मचारियों को भी नियमित सेवाओं में शामिल किया गया है. कंडक्टरों की भर्ती भी पारदर्शी तरीके से लोक सेवा आयोग के माध्यम से की गई है.
राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित नहीं होना चाहिए आंदोलन
मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि कुछ कर्मचारी संगठन हड़ताल के लिए बहाने तलाश रहे हैं. उन्होंने कहा कि आंदोलन किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा नहीं होना चाहिए. उन्होंने 2016 के उस न्यायालयीय फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें HRTC की हड़ताल को अनुचित माना गया था.
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि चक्का जाम या हड़ताल होती है तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.