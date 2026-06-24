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HRTC हड़ताल पर सरकार का कड़ा रुख, मुकेश अग्निहोत्री बोले- चक्का जाम किया तो ESMA के तहत होगी कार्रवाई

Mukesh Agnihotri: HRTC कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का सख्त रुख. कहा- चक्का जाम अवैध है, ESMA के तहत कार्रवाई होगी। कर्मचारियों और पेंशनरों को दिए गए करोड़ों रुपये के लाभों का भी किया जिक्र.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 24, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:10 PM IST
HRTC हड़ताल पर सरकार का कड़ा रुख, मुकेश अग्निहोत्री बोले- चक्का जाम किया तो ESMA के तहत होगी कार्रवाई

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