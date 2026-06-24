"बस नहीं चलानी तो चाबियां सौंप दें"

शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की लगातार रक्षा की है. वेतन और पेंशन का भुगतान समय पर किया गया है और इस मामले में सरकार कभी डिफॉल्ट नहीं हुई. उन्होंने कहा कि यदि कुछ कर्मचारी बसें नहीं चलाना चाहते तो वे निगम को चाबियां सौंप सकते हैं. सरकार नई भर्ती के लिए तैयार है और युवाओं में नौकरी को लेकर उत्साह भी है.