/हाइड्रो प्रोजेक्ट में 70% रोजगार की मांग, शिला नाल के ग्रामीणों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

इसी मुद्दे को लेकर जिला कुल्लू मुख्यालय ढालपुर में शिला नाल पंचायत के ग्रामीण पहुंचे और उन्होंने एसी टू डीसी जयवंती ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि 17.08.2012 को सरवरी नदी के ऊपर 2.50 मेगावाट क्षमता की खलाड़ा लघु विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायत शिला नाल की ग्राम सभा से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया था। ग्राम सभा के सदस्यों ने यह एनओसी इस शर्त पर जारी की थी कि खलाड़ा लघु विद्युत परियोजना में 70 प्रतिशत बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जाएगा।