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हाइड्रो प्रोजेक्ट में 70% रोजगार की मांग, शिला नाल के ग्रामीणों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

कुल्लू की शिला नाल पंचायत के ग्रामीणों ने हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रबंधन पर पंचायत की एनओसी में तय शर्तें पूरी न करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने स्थानीय युवाओं को 70 प्रतिशत रोजगार और आपदा प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग की।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 20, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 05:12 PM IST
हाइड्रो प्रोजेक्ट में 70% रोजगार की मांग, शिला नाल के ग्रामीणों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

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