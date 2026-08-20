/हाइड्रो प्रोजेक्ट में 70% रोजगार की मांग, शिला नाल के ग्रामीणों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

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Kullu (मनीष ठाकुर): जिला कुल्लू की ग्राम पंचायत शिला नाल में लगाए जा रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में स्थानीय लोगों को रोजगार न दिए जाने और पंचायत द्वारा जारी एनओसी में तय शर्तों को पूरा न करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि वह हाइड्रो प्रबंधन से वार्ता कर एनओसी में तय शर्तों के अनुसार स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाए।
इसी मुद्दे को लेकर जिला कुल्लू मुख्यालय ढालपुर में शिला नाल पंचायत के ग्रामीण पहुंचे और उन्होंने एसी टू डीसी जयवंती ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि 17.08.2012 को सरवरी नदी के ऊपर 2.50 मेगावाट क्षमता की खलाड़ा लघु विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायत शिला नाल की ग्राम सभा से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया था। ग्राम सभा के सदस्यों ने यह एनओसी इस शर्त पर जारी की थी कि खलाड़ा लघु विद्युत परियोजना में 70 प्रतिशत बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त पंचायत क्षेत्र में आगजनी और आपदा प्रभावितों को उचित मुआवजा प्रदान करने, ग्राम पंचायत शिला नाल के पंजीकृत व अपंजीकृत ठेकेदारों को ठेके देने और ग्राम पंचायत को नियमों के अनुसार सामग्री उपलब्ध करवाने की शर्त भी रखी गई थी।
स्थानीय ग्रामीण लाल चंद ने बताया कि उपरोक्त कंपनी द्वारा ग्राम पंचायत शिला नाल के केवल दो ठेकेदारों को ही काम का ठेका दिया गया है। इसके अलावा अन्य ठेकेदारों को काम नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि आगजनी और आपदा प्रभावितों को उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया और न ही नियमों के अनुसार पंचायत को सामग्री उपलब्ध करवाई गई है।
उन्होंने मांग की कि पंचायत के लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर 70 प्रतिशत रोजगार दिया जाए, आपदा प्रभावितों को उचित मुआवजा दिया जाए, पंजीकृत व अपंजीकृत ठेकेदारों को काम के ठेके दिए जाएं और नियमों के अनुसार पंचायत को सामग्री उपलब्ध करवाई जाए।
शिला नाल पंचायत की प्रधान मीना देवी ने बताया कि कंपनी प्रबंधन से मांग है कि पंचायत से बाहर के लोगों को रोजगार और ठेके न दिए जाएं। उन्होंने कहा कि अगर पंचायत से बाहर के किसी व्यक्ति को रोजगार या काम का ठेका दिया गया तो पंचायत और स्थानीय जनता इसका कड़ा विरोध करेगी।
उन्होंने कहा कि प्रशासन के समक्ष मांग रखी गई है कि विद्युत परियोजना में ग्राम पंचायत के 70 प्रतिशत बेरोजगार ग्रामीणों को योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जाए और पंचायत क्षेत्र में आगजनी व बाढ़ प्रभावितों को उचित मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा ग्राम पंचायत के कार्यों के लिए जरूरत के अनुसार सामग्री भी उपलब्ध करवाई जाए।