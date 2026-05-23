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IGMC शिमला में पहली बार बड़ी आंत के कैंसर की सफल रोबोटिक सर्जरी

Shimla News: आईजीएमसी के सर्जरी विभाग के एचओडी डॉ. पुनीत महाजन और कैंसर सर्जन डॉ. यशपाल ने प्रेस वार्ता के दौरान इस उपलब्धि की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बड़ी आंत के कैंसर से पीड़ित एक मरीज की अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीक से सफल सर्जरी की गई. 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 23, 2026, 08:44 PM IST

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IGMC शिमला में पहली बार बड़ी आंत के कैंसर की सफल रोबोटिक सर्जरी

Shimla News(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (IGMC) शिमला ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की है. अस्पताल में पहली बार बड़ी आंत यानी कोलन कैंसर की सफल रोबोटिक सर्जरी की गई है. खास बात यह रही कि जिस सर्जरी पर निजी अस्पतालों में करीब पांच लाख रुपये तक खर्च आता है, वही ऑपरेशन IGMC में लगभग 30 हजार रुपये में किया गया.

आईजीएमसी के सर्जरी विभाग के एचओडी डॉ. पुनीत महाजन और कैंसर सर्जन डॉ. यशपाल ने प्रेस वार्ता के दौरान इस उपलब्धि की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बड़ी आंत के कैंसर से पीड़ित एक मरीज की अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीक से सफल सर्जरी की गई. जांच और विशेषज्ञों की सलाह के बाद मरीज का ऑपरेशन रोबोटिक तकनीक के माध्यम से करने का फैसला लिया गया.

डॉक्टरों के अनुसार ऑपरेशन के दौरान कैंसर से प्रभावित बड़ी आंत के हिस्से को सफलतापूर्वक निकाल दिया गया. सर्जरी पूरी तरह सफल रही और मरीज की रिकवरी भी तेज़ी से हुई। ऑपरेशन के चौथे दिन ही मरीज ने सामान्य भोजन लेना शुरू कर दिया, जो इस तकनीक की सफलता और प्रभावशीलता को दर्शाता है.

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डॉ. पुनीत महाजन और डॉ. यशपाल ने बताया कि आईजीएमसी में अब तक कुल 38 रोबोटिक सर्जरी की जा चुकी हैं, जिनमें कैंसर के तीन मरीजों की सर्जरी भी शामिल है. उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी के कई फायदे हैं, जिनमें कम दर्द, कम रक्तस्राव, शरीर पर छोटे चीरे और जल्दी रिकवरी शामिल हैं.

अस्पताल प्रशासन का कहना है कि कम लागत पर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित होगी. आने वाले समय में अस्पताल में रोबोटिक तकनीक के जरिए और अधिक जटिल सर्जरी करने की योजना है, ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं राज्य में ही उपलब्ध करवाई जा सकें.

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