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IGMC शिमला में एकीकृत मातृ एवं शिशु अस्पताल की योजना, CM सुक्खू ने संभावनाएं तलाशने के दिए निर्देश

Shimla News: बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि मरीजों को एक ही छत के नीचे विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं. उन्होंने सचिव आशीष सिंहमार के नेतृत्व में एक समिति गठित करने के निर्देश दिए, जो आईजीएमसी परिसर में इस नई इकाई के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करेगी, ताकि अस्पताल का संचालन प्रभावी ढंग से किया जा सके.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 05, 2026, 03:48 PM IST

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IGMC शिमला में एकीकृत मातृ एवं शिशु अस्पताल की योजना, CM सुक्खू ने संभावनाएं तलाशने के दिए निर्देश

Shimla News: शिमला स्थित इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय (IGMC) में जल्द ही एकीकृत मातृ एवं शिशु अस्पताल स्थापित करने की दिशा में कदम तेज हो गए हैं. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार शाम स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस संबंध में संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए.

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि मरीजों को एक ही छत के नीचे विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं. उन्होंने सचिव आशीष सिंहमार के नेतृत्व में एक समिति गठित करने के निर्देश दिए, जो आईजीएमसी परिसर में इस नई इकाई के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करेगी, ताकि अस्पताल का संचालन प्रभावी ढंग से किया जा सके.

मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेजों में नैदानिक सेवाओं को और मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि मरीजों की प्रतीक्षा अवधि को शून्य करने के लिए ठोस सुझाव तैयार किए जाएं. उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक मशीनें और उन्नत उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है, जिससे मरीजों को बेहतर और तेज उपचार मिल सके.

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सुक्खू ने कहा कि सही और समय पर रोग की पहचान के लिए मजबूत नैदानिक प्रणाली बेहद जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार इस क्षेत्र में विशेष ध्यान दे रही है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जा सके.

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि राज्य सरकार चिकित्सा, पैरामेडिकल और तकनीकी स्टाफ के नए पद सृजित कर रही है, जिससे स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी दूर हो सके. मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और शिक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में सुधार के लिए धन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी.

बैठक में सचिव आशीष सिंहमार, विशेष सचिव स्वास्थ्य जितेंद्र सांजटा, आईजीएमसी की प्रधानाचार्य डॉ. सीता ठाकुर सहित स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

यह पहल राज्य में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई दिशा देने के साथ-साथ मरीजों को बेहतर और सुलभ इलाज उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

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