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Himachal Pradeshपेट्रोल-हाईस्पीड डीज़ल पर सेस बढ़ाना आम लोगों पर बढ़ाएगा बोझ- राजीव बिंदल

पेट्रोल-हाईस्पीड डीज़ल पर सेस बढ़ाना आम लोगों पर बढ़ाएगा बोझ- राजीव बिंदल

हिमाचल में पेट्रोल-डीजल पर सेस बढ़ाने के फैसले पर सियासत तेज. भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इसे आम जनता पर आर्थिक बोझ बताते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 24, 2026, 06:14 PM IST

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पेट्रोल-हाईस्पीड डीज़ल पर सेस बढ़ाना आम लोगों पर बढ़ाएगा बोझ- राजीव बिंदल

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल पर सेस बढ़ाने के फैसले को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए इसे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाला कदम बताया है.

टैक्स बढ़ोतरी से बढ़ेगा बोझ
प्रेस वार्ता में डॉ. बिंदल ने कहा कि डीजल पर टैक्स 10.40 रुपये से बढ़ाकर 15.40 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जिससे सीधे तौर पर लोगों की जेब पर असर पड़ेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वादों के विपरीत लगातार टैक्स बढ़ाकर महंगाई बढ़ा रही है.

परिवहन और खेती पर पड़ेगा असर
भाजपा का कहना है कि ईंधन महंगा होने से परिवहन लागत बढ़ेगी, जिससे बस, टैक्सी और ट्रक किराए में इजाफा होगा. इसके साथ ही कृषि, सिंचाई और बागवानी से जुड़े खर्च भी बढ़ेंगे, जबकि पर्यटन उद्योग पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा.

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टैक्स वसूली पर उठाए सवाल
डॉ. बिंदल ने दावा किया कि पिछले 40 महीनों में सरकार करीब 4 हजार करोड़ रुपये टैक्स के रूप में जनता से वसूल चुकी है और अब बढ़े हुए टैक्स से करीब 2 हजार करोड़ रुपये और जुटाने की तैयारी है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिजली, पानी, राशन, स्टांप ड्यूटी और सीमेंट के दाम बढ़ाकर आम आदमी की मुश्किलें बढ़ाई गई हैं.

बजट पर भी साधा निशाना
भाजपा ने राज्य के बजट को लेकर भी सवाल उठाए हैं. बिंदल के अनुसार, बजट घटाकर 54,928 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे विकास प्रभावित हो सकता है. उन्होंने कहा कि बजट में केंद्र की योजनाओं को दोहराया गया है और राज्य की अपनी स्पष्ट नीति नजर नहीं आती.

एंट्री टैक्स और तस्करी का खतरा
उन्होंने एंट्री टैक्स लागू करने के फैसले की भी आलोचना की और कहा कि इससे सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों, व्यापारियों और पर्यटकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. साथ ही पड़ोसी राज्यों की तुलना में ईंधन महंगा होने से तस्करी और अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है.

विरोध जारी रखने की चेतावनी
डॉ. बिंदल ने कहा कि भाजपा इन फैसलों के खिलाफ जनता की आवाज बनेगी और सड़क से लेकर सदन तक विरोध जारी रखेगी. उन्होंने बजट को “जनविरोधी और विनाशकारी” करार देते हुए सरकार से फैसलों पर पुनर्विचार की मांग की.

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