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भारत-अमेरिका FTA के विरोध में किसानों का प्रदर्शन, 10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन की चेतावनी

Farmers Protest: भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के विरोध में कुल्लू के पतलीकूहल में हिमाचल किसान सभा और सैकड़ों बागवानों ने प्रदर्शन किया. किसानों ने सेब, बागवानी और डेयरी उत्पादों को FTA से बाहर रखने की मांग करते हुए 10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 22, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:14 PM IST
भारत-अमेरिका FTA के विरोध में किसानों का प्रदर्शन, 10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन की चेतावनी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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