भारत-अमेरिका FTA के विरोध में किसानों का प्रदर्शन, 10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन की चेतावनी

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Kullu News: कुल्लू जिले के पतलीकूहल में भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के विरोध में हिमाचल किसान सभा ने सैकड़ों बागवानों के साथ प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित समझौता हिमाचल के सेब उत्पादकों, डेयरी किसानों और छोटे किसानों के हितों के खिलाफ है.
किसान सभा का कहना है कि यदि भारत-अमेरिका FTA में सेब पर आयात शुल्क में बड़ी कटौती की जाती है तो अमेरिकी सेब भारतीय बाजार में सस्ते दामों पर पहुंचेंगे, जिससे कुल्लू, शिमला और अन्य बागवानी क्षेत्रों के किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है. संगठन ने आशंका जताई कि इससे स्थानीय सेब उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी.
डेयरी और बीजों को लेकर भी जताई चिंता
प्रदर्शन के दौरान किसान नेताओं ने कहा कि अमेरिकी डेयरी उत्पादों के आयात से प्रदेश के ग्रामीण डेयरी व्यवसाय पर असर पड़ सकता है. साथ ही बीजों पर पेटेंट संबंधी प्रावधानों को लेकर भी चिंता जताते हुए कहा गया कि इससे किसानों के पारंपरिक बीज अधिकार प्रभावित हो सकते हैं.
किसान सभा की प्रमुख मांगें
किसान सभा ने केंद्र सरकार से मांग की कि—
-सेब, बागवानी और डेयरी उत्पादों को भारत-अमेरिका FTA से बाहर रखा जाए.
-प्रस्तावित समझौते का पूरा मसौदा संसद के समक्ष सार्वजनिक किया जाए.
-न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सुनिश्चित किए बिना कोई व्यापार समझौता लागू न किया जाए.
10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन की चेतावनी
किसान सभा ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया और समझौते को आगे बढ़ाया गया, तो 10 अगस्त को जिला मुख्यालय कुल्लू में जेल भरो आंदोलन आयोजित किया जाएगा. संगठन ने कहा कि आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी.