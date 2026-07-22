भारत-अमेरिका FTA के विरोध में किसानों का प्रदर्शन, 10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन की चेतावनी

किसान सभा का कहना है कि यदि भारत-अमेरिका FTA में सेब पर आयात शुल्क में बड़ी कटौती की जाती है तो अमेरिकी सेब भारतीय बाजार में सस्ते दामों पर पहुंचेंगे, जिससे कुल्लू, शिमला और अन्य बागवानी क्षेत्रों के किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है. संगठन ने आशंका जताई कि इससे स्थानीय सेब उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी.