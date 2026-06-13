धर्मशाला का मैदान आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार माना जाता है. ऐसे में दोनों टीमों ने स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियों पर काम किया. अभ्यास के दौरान टीम प्रबंधन और कोच खिलाड़ियों के साथ लगातार चर्चा करते दिखाई दिए.