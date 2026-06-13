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Dharamshala News: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच से पहले दोनों टीमों ने मैदान पर जमकर अभ्यास कर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया.
अभ्यास सत्र के दौरान खिलाड़ियों ने नेट्स में बल्लेबाजी और गेंदबाजी का अभ्यास किया, जबकि फील्डिंग ड्रिल्स पर भी विशेष फोकस रहा. दोनों टीमों के खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ धर्मशाला की पिच, मौसम और आउटफील्ड की परिस्थितियों का बारीकी से आकलन करते नजर आए.
धर्मशाला का मैदान आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार माना जाता है. ऐसे में दोनों टीमों ने स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियों पर काम किया. अभ्यास के दौरान टीम प्रबंधन और कोच खिलाड़ियों के साथ लगातार चर्चा करते दिखाई दिए.
पहले वनडे को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भी खासा उत्साह है. बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा, पार्किंग और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए हैं.
अब सभी की निगाहें धर्मशाला में होने वाले इस रोमांचक मुकाबले पर टिकी हैं, जहां दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी.