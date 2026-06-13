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धर्मशाला में आज महामुकाबला! भारत-अफगानिस्तान वनडे से पहले दोनों टीमों ने किया अभ्यास

India vs Afghanistan ODI: धर्मशाला में पहले वनडे से पहले भारत और अफगानिस्तान की टीमों ने एचपीसीए स्टेडियम में जमकर अभ्यास किया. पिच और मौसम की परिस्थितियों को परखते हुए दोनों टीमों ने मुकाबले के लिए रणनीति तैयार की.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 13, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:32 PM IST
धर्मशाला में आज महामुकाबला! भारत-अफगानिस्तान वनडे से पहले दोनों टीमों ने किया अभ्यास

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