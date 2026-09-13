आर्थिक मुश्किलों के बीच बच्चों के सपनों को पंख दे रही इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना

उच्च शिक्षा में भी सरकार देगी साथ

योजना के तहत 18 से 27 वर्ष की आयु के पात्र युवाओं को सरकारी संस्थानों में निःशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रावधान है. इसमें ट्यूशन फीस, छात्रावास और भोजन शुल्क जैसी सुविधाएं शामिल हैं. यदि छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है तो पात्र विद्यार्थियों को उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के दौरान रहने के लिए 3000 रुपये प्रतिमाह तक किराया सहायता भी दी जा सकती है.