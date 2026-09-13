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आर्थिक मुश्किलों के बीच बच्चों के सपनों को पंख दे रही इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना

इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना से सुंदरनगर के 435 बच्चों को लाभ मिल रहा है. पात्र बच्चों को 18 वर्ष तक 1000 रुपये मासिक और उच्च शिक्षा में भी सहायता का प्रावधान है.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 13, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 03:44 PM IST
आर्थिक मुश्किलों के बीच बच्चों के सपनों को पंख दे रही इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना

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