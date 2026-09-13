आर्थिक मुश्किलों के बीच बच्चों के सपनों को पंख दे रही इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना

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Mandi News: मंडी जिले के सुंदरनगर क्षेत्र में इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की शिक्षा और पालन-पोषण में महत्वपूर्ण सहारा बन रही है. योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 53.53 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है. इससे क्षेत्र के कुल 435 बच्चों को लाभ मिल रहा है.
सुंदरनगर के अंबेडकर वार्ड की रहने वाली भावना देवी के लिए यह योजना किसी बड़ी राहत से कम नहीं है. एकल माता होने के कारण वह अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई और पालन-पोषण का खर्च अकेले उठा रही हैं. सीमित आर्थिक संसाधनों के बीच बच्चों की फीस, किताबें और अन्य जरूरतें पूरी करना उनके लिए चुनौती बना हुआ था.
भावना देवी का बेटा आर्यन छठी कक्षा में, जबकि बेटी आयशा आठवीं कक्षा में पढ़ रही है. वर्ष 2024 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से उन्हें इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की जानकारी मिली. आवेदन करने के बाद उसी वर्ष से उन्हें योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया.
योजना के तहत भावना देवी को दोनों बच्चों के लिए एक-एक हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता मिल रही है. उनका कहना है कि नियमित आर्थिक मदद से बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में काफी राहत मिली है.
सुंदरनगर में 435 बच्चों को मिल रहा लाभ
बाल विकास परियोजना अधिकारी सुंदरनगर पूनम चौहान के अनुसार, वर्ष 2026-27 के लिए योजना के तहत 53.53 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इससे सुंदरनगर क्षेत्र के 435 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें 402 बच्चों को हर महीने 1000 रुपये की सहायता दी जा रही है, जबकि 33 बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है.
18 वर्ष तक हर महीने मिलती है आर्थिक मदद
इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी जरूरतों के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है. इसका उद्देश्य आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने से रोकना और उन्हें बेहतर भविष्य के अवसर उपलब्ध करवाना है.
उच्च शिक्षा में भी सरकार देगी साथ
योजना के तहत 18 से 27 वर्ष की आयु के पात्र युवाओं को सरकारी संस्थानों में निःशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रावधान है. इसमें ट्यूशन फीस, छात्रावास और भोजन शुल्क जैसी सुविधाएं शामिल हैं. यदि छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है तो पात्र विद्यार्थियों को उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के दौरान रहने के लिए 3000 रुपये प्रतिमाह तक किराया सहायता भी दी जा सकती है.
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
योजना के लिए आवेदक का हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना और परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम होना आवश्यक है. विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और निराश्रित महिलाओं के बच्चों के साथ-साथ 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले अभिभावकों के पात्र बच्चों को भी योजना का लाभ मिल सकता है.
पात्र परिवार अपने क्षेत्र के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, बच्चे का आयु प्रमाण पत्र और माता या अभिभावक की स्थिति से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं.
आर्थिक हालात सपनों के रास्ते में न बनें बाधा
एसडीएम सुंदरनगर अमर नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना और इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा और विकास के समान अवसर उपलब्ध करवाना है. उन्होंने कहा कि आर्थिक परिस्थितियां किसी बच्चे की प्रतिभा और उसके सपनों के रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए.
इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक राहत देने के साथ बच्चों को शिक्षा के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है. खासकर बेटियों को उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के अवसर मिलने से उनके आत्मनिर्भर बनने की संभावनाएं मजबूत हो रही हैं. भावना देवी जैसे परिवारों के लिए यह योजना आर्थिक मदद के साथ बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद भी बन रही है.