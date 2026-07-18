/‘हारमनी ऑफ द पाइन्स’ के प्रभारी इंस्पेक्टर विजय कुमार पहुंचे हाई कोर्ट; राज्य सरकार और पुलिस विभाग को नोटिस

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Inspector Vijay Kumar News(अंकुश डोभाल): रिएलिटी शो के जरिए देशभर में हिमाचल पुलिस को अलग पहचान दिलाने वाले चर्चित पुलिस ऑर्केस्ट्रा बैंड ‘हारमनी ऑफ द पाइन्स’ के प्रभारी इंस्पेक्टर विजय कुमार ने अपने निलंबन और विभागीय कार्रवाई को चुनौती देते हुए हिमाचल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हिमाचल पुलिस ने इंस्पेक्टर विजय कुमार को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ नियमित विभागीय जांच के आदेश जारी किए थे, जिसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.
यह मामला हिमाचल हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत में सुनवाई के लिए आया. अदालत ने याचिका पर राज्य सरकार और हिमाचल पुलिस समेत सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी.
याचिका में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के माध्यम से राज्य सरकार सहित कुल छह प्रतिवादियों को पक्षकार बनाया गया है. इनमें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP), एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (आर्म्ड पुलिस एंड ट्रेनिंग), वित्त सचिव, हिमाचल सरकार, पहली आर्म्ड पुलिस बटालियन जुंगा के कमांडेंट तथा इंस्पेक्टर विजय कुमार के मामले की जांच कर रहे पुलिस लाइन भराड़ी के डीएसपी कमल किशोर शामिल हैं. हाईकोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को 31 जुलाई से पहले अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.
बता दें कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के चर्चित बैंड ‘हार्मनी ऑफ़ द पाइन्स’ के प्रभारी इंस्पेक्टर विजय कुमार को हाल ही में निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस विभाग का आरोप है कि उन्होंने अपने निजी संगीत एल्बम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर संगीत सामग्री का प्रचार-प्रसार और कमाई की, लेकिन इसके लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति नहीं ली.
विभाग के अनुसार उन्हें कारण बताओ नोटिस भी दिया गया था, लेकिन जवाब में संतोषजनक दस्तावेज़ या पूर्व अनुमति का प्रमाण नहीं दिया गया. उन पर सोशल मीडिया से आय अर्जित का भी आरोप है. डीजीपी ने इसे पुलिस सेवा के प्रावधानों का संभावित उल्लंघन मानते हुए नियमित जांच के आदेश दिए. हालांकि इंस्पेक्टर विजय कुमार ने निलंबन और विभागीय कार्रवाई को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग सहित सभी प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और मामला विचाराधीन है.