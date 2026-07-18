/‘हारमनी ऑफ द पाइन्स’ के प्रभारी इंस्पेक्टर विजय कुमार पहुंचे हाई कोर्ट; राज्य सरकार और पुलिस विभाग को नोटिस

विभाग के अनुसार उन्हें कारण बताओ नोटिस भी दिया गया था, लेकिन जवाब में संतोषजनक दस्तावेज़ या पूर्व अनुमति का प्रमाण नहीं दिया गया. उन पर सोशल मीडिया से आय अर्जित का भी आरोप है. डीजीपी ने इसे पुलिस सेवा के प्रावधानों का संभावित उल्लंघन मानते हुए नियमित जांच के आदेश दिए. हालांकि इंस्पेक्टर विजय कुमार ने निलंबन और विभागीय कार्रवाई को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग सहित सभी प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और मामला विचाराधीन है.