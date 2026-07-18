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‘हारमनी ऑफ द पाइन्स’ के प्रभारी इंस्पेक्टर विजय कुमार पहुंचे हाई कोर्ट; राज्य सरकार और पुलिस विभाग को नोटिस

Inspector Vijay Kumar News: रिएलिटी शो के जरिए देशभर में हिमाचल पुलिस को अलग पहचान दिलाने वाले चर्चित पुलिस ऑर्केस्ट्रा बैंड ‘हारमनी ऑफ द पाइन्स’ के प्रभारी इंस्पेक्टर विजय कुमार ने अपने निलंबन और विभागीय कार्रवाई को चुनौती देते हुए हिमाचल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 18, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:11 PM IST
‘हारमनी ऑफ द पाइन्स’ के प्रभारी इंस्पेक्टर विजय कुमार पहुंचे हाई कोर्ट; राज्य सरकार और पुलिस विभाग को नोटिस
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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