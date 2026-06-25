पहले शिमला में निभा चुके हैं महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां

अभिषेक धीमान इससे पहले शिमला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने बद्दी और नालागढ़ में एसडीपीओ के रूप में भी कार्य किया है. हमीरपुर जिले के हरटेड़ा गांव से संबंध रखने वाले अभिषेक धीमान ने वर्ष 2020 की संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षा में 374वीं रैंक हासिल कर भारतीय पुलिस सेवा में स्थान प्राप्त किया था.