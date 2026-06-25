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अभिषेक धीमान बने बिलासपुर के नए SP, नशा तस्करी पर सख्ती और कानून व्यवस्था होगी प्राथमिकता

IPS Abhishek Dhiman: IPS अधिकारी अभिषेक धीमान ने बिलासपुर के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है. उन्होंने चिट्टा तस्करी पर सख्त कार्रवाई, कानून व्यवस्था मजबूत करने और यातायात प्रबंधन को अपनी प्राथमिकता बताया है.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 25, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:34 PM IST
अभिषेक धीमान बने बिलासपुर के नए SP, नशा तस्करी पर सख्ती और कानून व्यवस्था होगी प्राथमिकता
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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