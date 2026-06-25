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Bilaspur News: भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 2021 बैच के अधिकारी अभिषेक धीमान ने बिलासपुर जिले के नए पुलिस अधीक्षक (SP) के रूप में कार्यभार संभाल लिया है. पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने जिले में नशा तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल बताया.
पहले शिमला में निभा चुके हैं महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां
अभिषेक धीमान इससे पहले शिमला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने बद्दी और नालागढ़ में एसडीपीओ के रूप में भी कार्य किया है. हमीरपुर जिले के हरटेड़ा गांव से संबंध रखने वाले अभिषेक धीमान ने वर्ष 2020 की संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षा में 374वीं रैंक हासिल कर भारतीय पुलिस सेवा में स्थान प्राप्त किया था.
चिट्टा तस्करी के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान
कार्यभार संभालने के बाद अभिषेक धीमान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सामने नशे, विशेषकर चिट्टा तस्करी, की चुनौती गंभीर है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में नशे की आपूर्ति श्रृंखला तक पहुंचकर तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बिलासपुर को नशा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे.
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों को आगे बढ़ाते हुए पुलिस भी नशे के खिलाफ निर्णायक कदम उठाएगी, ताकि युवाओं को इस बुराई से बचाया जा सके.
यातायात और सुरक्षा व्यवस्था पर रहेगा फोकस
नए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ यातायात प्रबंधन को भी बेहतर बनाया जाएगा. विशेष रूप से किरतपुर-मनाली फोरलेन, राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों पर यातायात को सुचारू रखने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार की जाएगी.
गश्त और नाकेबंदी बढ़ाने की योजना
अभिषेक धीमान ने कहा कि असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस गश्त को और मजबूत किया जाएगा. संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित नाकेबंदी और निगरानी बढ़ाकर अपराध पर नियंत्रण करने के प्रयास किए जाएंगे, ताकि जिले में शांति और सुरक्षा का माहौल कायम रहे.
गौरतलब है कि इससे पहले संदीप धवल बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे. अब उन्हें पुलिस जिला देहरा में पुलिस अधीक्षक की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.