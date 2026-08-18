/आईटीआई चंबा की छात्राओं के हुनर को मिली पहचान, पारंपरिक गद्दी ड्रेस का मिला बड़ा ऑर्डर

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Chamba (सोम प्रकाश भवेता): आईटीआई चंबा में शिक्षा हासिल कर रही छात्राओं के हुनर को मिली बड़ी पहचान मिली है. संस्थान को पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल की छात्राओं के लिए लोक नृत्य की प्रस्तुति में इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक गद्दी ड्रेस तैयार करने का मिला ऑर्डर. शिक्षा के दौरान ऑर्डर मिलने से छात्राओं में खासा उत्साह है, वहीं आईटीआई प्रबंधन भी इस उपलब्धि से खुश है.
यह ड्रेस मेकिंग का हुनर छात्राओं के लिए रोजगार की नई राह खोल रहा है. यहां शिक्षा हासिल कर रही छात्राओं को सिलाई-कढ़ाई के साथ-साथ ड्रेस मेकिंग की शिक्षा दी जाती है. इसमें फैंसी ड्रेस के अलावा पारंपरिक गद्दी ड्रेस, खासकर लुआंचड़ी और पसवाज तैयार करना भी सिखाया जाता है.
आईटीआई चंबा की इस विशेषता के चलते छात्राएं आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ रोजगार के अवसर हासिल करने में सक्षम हो रही हैं. इतना ही नहीं, वे भविष्य में दूसरों को भी रोजगार देने में अहम भूमिका निभा सकती हैं.
छात्राओं को शिक्षा देने वाले स्टाफ की मेहनत का नतीजा है कि छात्राएं कम समय में बेहतरीन तरीके से ड्रेस तैयार करना सीख रही हैं. इसी का परिणाम है कि पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल की छात्राओं के लिए लोक नृत्य की प्रस्तुति में इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक ड्रेस तैयार करने का ऑर्डर आईटीआई चंबा को मिला है.
ऑर्डर मिलने से उत्साहित छात्राएं तनिषा, प्रिंयंका और सिराज ने कहा कि शिक्षा के दौरान इस तरह का ऑर्डर मिलना उनके लिए खुशी की बात है. उन्होंने कम समय में बेहतर काम सिखाने के लिए आईटीआई के स्टाफ का आभार जताया.
साथ ही आईटीआई चंबा के प्रिंसिपल बिपिन शर्मा ने भी संस्थान को पारंपरिक ड्रेस मेकिंग का ऑर्डर मिलने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि आईटीआई की छात्राएं इंस्ट्रक्टर की अगुवाई में पारंपरिक ड्रेस तैयार कर रही हैं.