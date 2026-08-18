/आईटीआई चंबा की छात्राओं के हुनर को मिली पहचान, पारंपरिक गद्दी ड्रेस का मिला बड़ा ऑर्डर

Chamba (सोम प्रकाश भवेता): आईटीआई चंबा में शिक्षा हासिल कर रही छात्राओं के हुनर को मिली बड़ी पहचान मिली है. संस्थान को पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल की छात्राओं के लिए लोक नृत्य की प्रस्तुति में इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक गद्दी ड्रेस तैयार करने का मिला ऑर्डर. शिक्षा के दौरान ऑर्डर मिलने से छात्राओं में खासा उत्साह है, वहीं आईटीआई प्रबंधन भी इस उपलब्धि से खुश है.