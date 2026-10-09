/कंगना रनौत पर मंत्री जगत सिंह नेगी का बड़ा हमला, बोले- ‘धरती पर बोझ’; दे डाली इस्तीफे की सलाह

Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयान को लेकर विवाद गहरा गया है. राज्य सरकार पर की गई उनकी टिप्पणी के बाद हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान नेगी ने कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश उनके लिए बोझ है, तो उन्हें सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने कंगना को लेकर विवादित टिप्पणी भी की और कहा कि मंडी के लोग अब पछता रहे हैं.