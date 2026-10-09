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कंगना रनौत पर मंत्री जगत सिंह नेगी का बड़ा हमला, बोले- ‘धरती पर बोझ’; दे डाली इस्तीफे की सलाह

हिमाचल के मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा सांसद कंगना रनौत पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल बोझ है तो कंगना को सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. जानें पूरा मामला और SIR पर केंद्र सरकार को क्या कहा.

Written ByRaj Rani
Published: Oct 09, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 03:37 PM IST
कंगना रनौत पर मंत्री जगत सिंह नेगी का बड़ा हमला, बोले- ‘धरती पर बोझ’; दे डाली इस्तीफे की सलाह

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