/कंगना रनौत पर मंत्री जगत सिंह नेगी का बड़ा हमला, बोले- ‘धरती पर बोझ’; दे डाली इस्तीफे की सलाह

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयान को लेकर विवाद गहरा गया है. राज्य सरकार पर की गई उनकी टिप्पणी के बाद हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान नेगी ने कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश उनके लिए बोझ है, तो उन्हें सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने कंगना को लेकर विवादित टिप्पणी भी की और कहा कि मंडी के लोग अब पछता रहे हैं.
कंगना रनौत को इस्तीफा देने की सलाह
मंत्री जगत सिंह नेगी ने कंगना रनौत के बयान पर नाराजगी जताते हुए सवाल किया कि अगर हिमाचल प्रदेश बोझ है, तो वह यहां से सांसद क्यों बनी हुई हैं. उन्होंने कहा कि कंगना को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.
नेगी ने अपने बयान में कंगना पर पलटवार करते हुए कहा, “धरती पर बोझ तो कंगना रनौत हैं.” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कंगना का बयान पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर आया हो सकता है. हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.
वीरभद्र सिंह की अनदेखी पर क्या बोले नेगी?
रोहड़ू में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की कथित अनदेखी से जुड़े सवाल पर भी जगत सिंह नेगी ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह को किसी पद या पोस्ट की आवश्यकता नहीं है.
नेगी के मुताबिक, वीरभद्र सिंह ने अपने लंबे राजनीतिक कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उन्होंने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य के विकास में दोनों नेताओं के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
SIR के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना
मंत्री जगत सिंह नेगी ने SIR के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं को रोके जाने को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला. उन्होंने इसे ‘अघोषित इमरजेंसी’ करार दिया और आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने दिल्ली को छावनी में बदल दिया है.
नेगी ने दावा किया कि केंद्रीय पुलिस बलों के साथ सेना को भी तैनात किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष और युवाओं के विरोध से घबराकर ऐसी कार्रवाई की जा रही है.
भाजपा पर संविधान कमजोर करने का आरोप
जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के दावों के विपरीत मौजूदा परिस्थितियां लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय हैं. उन्होंने SIR के जरिए पश्चिम बंगाल और बिहार के चुनावों में जीत हासिल करने का भी आरोप लगाया.
नेगी ने चेतावनी दी कि यदि मौजूदा हालात ऐसे ही बने रहे, तो देश की एकता पर असर पड़ सकता है. उनके इन बयानों से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कंगना रनौत और राज्य सरकार के बीच जारी जुबानी विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है.